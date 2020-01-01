Сильное налипание мокрого снега ожидается в ЛНР днем 7 января

Сильное налипание мокрого снега и гололедные отложения ожидаются местами в Республике днем 7 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 7 января в Луганске и местами по территории ЛНР ожидаются сильное налипание мокрого снега и сильные гололедные отложения", - прогнозируют синоптики.

Налипание мокрого снега – это отложение мокрого снега на предметах и проводах, относится к опасным гидрометеорологическим явлениям. Наблюдается при переходных температурах воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. При больших диаметрах налипания возможны повреждения проводов. Для автотранспорта налипание мокрого снега на стеклах ухудшает видимость на автодорогах.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

07 января — Луганск