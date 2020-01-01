Гололедные отложения и гололедица сохранятся в Республике ночью и днем 8 января

Сильные гололедные отложения и гололедица сохранятся местами в Республике ночью и днем 8 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и днем 8 января в Луганске и местами по территории Республики сохранятся сильные гололедные отложения, на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег. Гололед – опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно предсказывается и обычно быстро и интенсивно развивается.

Гололедица – это лед на поверхности, который появляется при понижении температуры в результате замерзания воды, образовавшейся при таянии снега и льда во время оттепели, капель густого тумана.

Чтобы не пострадать в результате гололеда и гололедицы, МЧС рекомендует при передвижении быть предельно внимательными, не отвлекаться на посторонние дела, проезжую часть переходить с особой бдительностью.

1. При передвижении по гололеду будьте предельно внимательными, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.).

2. Всегда смотрите под ноги, наступайте на полную ступню, ноги должны быть расслаблены и слегка согнуты в коленях.

3. Следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора. Можно прибегнуть к народным средствам защиты от падения на льду - наклеить пластырь или наждачную бумагу на подошву и т.д.

4. Не держите руки в карманах, это позволит удержать равновесие на гололеде.

5. Проезжую часть переходите с особой бдительностью, под прямым углом, и ни в коем случае не перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством.

6. Помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, метро, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Если падение неизбежно:

1. Резко присядьте, таким образом центр тяжести смещается, и падение произойдет с наименьшей высоты.

2. Локтевые суставы прижмите к бокам и максимально втяните голову в плечи, спину постарайтесь выпрямить.

3. Постарайтесь падать на бок, при этом расслабьте мышцы.

4. Не следует выставлять перед собой руки при падении.

Благодаря этим несложным действиям можно избежать или максимально снизить тяжесть полученной травмы.

Если, несмотря на все предосторожности, вы всё-таки получили тяжёлую травму, немедленно обратитесь к врачу.

Первая доврачебная помощь при травмах и ушибах:

1. По возможности доставьте пострадавшего в приемный покой ближайшего медицинского учреждения.

2. Обеспечьте неподвижность травмированной конечности.

3. На место ушиба или перелома приложите холод.

07 января — Луганск