Луганский цирк провел второй благотворительный показ программы "Новогодний экспресс" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский государственный цирк провел второе бесплатное представление программы-сказки "Новогодний экспресс" для детей социально незащищенных категорий и проживающих в прифронтовых районах Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Директор учреждения культуры Дмитрий Касьян отметил, что благотворительные показы программы-сказки посетили около 3 600 зрителей."В среднем это около полутора миллиона рублей, которые мы дарим нашим любимым детям Республики. Поэтому хочется, чтобы детворе понравилось", - сказал он."Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в нашем представлении задействованы приглашенные коллективы. Если в других учреждениях культуры ЛНР, когда они проводят благотворительные представления, принимают участие сотрудники, имеющие заработную плату, то в наших благотворительных представлениях мы оплачиваем приглашенных артистов", - подчеркнул Касьян.Перед началом представления директор поблагодарил всех тех, "благодаря кому мы имеем счастье находится в этом здании" и отметил, что очередной показ посвящен Рождеству Христову.В ходе представления зрители встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, Новым годом, Ангелом Добра, Бабками Ежками, посмотрели выступления акробатов на роликах, воздушных гимнастов, гимнастов в рейнском колесе, балерины на проволоке, силача Дмитрия Халаджи.Веселил взрослых и детей клоун Батон, выступивший в образе символа наступающего года Крыс Крысыча."Мне понравился каждый номер. Все было очень ярко, празднично. Артисты очень красивые, некоторые выступления просто захватывали. Настоящий праздник! Я рада, что была возможность побывать на таком представлении", - поделилась впечатлениями десятилетняя луганчанка Таисия Щербина.По окончании представления все дети получили сладкие подарки от руководства Республики.Программа продлится. Представления будут проходитьцирка работают, стоимость билетов –Дополнительную информацию о графике представлений можно получить по телефонам:07 января — Луганск