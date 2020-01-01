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Луганский цирк провел второй благотворительный показ программы "Новогодний экспресс" (ФОТО)

root Сегодня, 18:1527Новости
Луганский цирк провел второй благотворительный показ программы "Новогодний экспресс" (ФОТО)






















Луганский цирк провел второй благотворительный показ программы "Новогодний экспресс" (ФОТО)























Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Луганский государственный цирк провел второе бесплатное представление программы-сказки "Новогодний экспресс" для детей социально незащищенных категорий и проживающих в прифронтовых районах Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Директор учреждения культуры Дмитрий Касьян отметил, что благотворительные показы программы-сказки посетили около 3 600 зрителей.
"В среднем это около полутора миллиона рублей, которые мы дарим нашим любимым детям Республики. Поэтому хочется, чтобы детворе понравилось", - сказал он.
"Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в нашем представлении задействованы приглашенные коллективы. Если в других учреждениях культуры ЛНР, когда они проводят благотворительные представления, принимают участие сотрудники, имеющие заработную плату, то в наших благотворительных представлениях мы оплачиваем приглашенных артистов", - подчеркнул Касьян.
Перед началом представления директор поблагодарил всех тех, "благодаря кому мы имеем счастье находится в этом здании" и отметил, что очередной показ посвящен Рождеству Христову.
В ходе представления зрители встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, Новым годом, Ангелом Добра, Бабками Ежками, посмотрели выступления акробатов на роликах, воздушных гимнастов, гимнастов в рейнском колесе, балерины на проволоке, силача Дмитрия Халаджи.
Веселил взрослых и детей клоун Батон, выступивший в образе символа наступающего года Крыс Крысыча.
"Мне понравился каждый номер. Все было очень ярко, празднично. Артисты очень красивые, некоторые выступления просто захватывали. Настоящий праздник! Я рада, что была возможность побывать на таком представлении", - поделилась впечатлениями десятилетняя луганчанка Таисия Щербина.
По окончании представления все дети получили сладкие подарки от руководства Республики.
Программа продлится до середины января. Представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 11.00 и 15.00.
Кассы цирка работают ежедневно с 09.00 до 18.00, стоимость билетов – от 200 до 700 руб.
Дополнительную информацию о графике представлений можно получить по телефонам: 072-133-00-32, 072-133-00-36, 099-680-13-14, 099-680-13-12, (0642) 50-23-76.
07 января — Луганск

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