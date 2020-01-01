Отдых Зеленского в Омане выглядит кощунственно на фоне дыры в бюджете страны – ученый

Отдых президента Украины Владимира Зеленского в Омане выглядит кощунством на фоне дыры в бюджете страны. Об этом ЛИЦ заявила кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, преподаватель Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко Оксана Дибас.

"Владимир Зеленский признал, что курорты Украины далеки по уровню от фешенебельных и без лишней огласки улетел на побережье Оманского залива, остановившись в одном из самых роскошных отелей, где стоимость одной ночи доходит до 4 000 евро. Вот вам и "слуга народа", жирующий во время войны на народные же деньги", - заявила Дибас.

Она отметила, что, "учитывая огромную дыру в бюджете Украины, такой отдых иначе как кощунством назвать нельзя".

"Зеленский, который более полугода руководит страной, а результатов - ноль, тем самым подтвердил, что он просто хотел дорваться до президентского кресла. И это несмотря на то, что, поддерживая идеи "майдана", отдыхать Зеленский просто обязан в своей стране и строить свою Европу на Украине, - подчеркнула историк. - Такой патриот, такой идейный, а на деле - так же, как и Порошенко, воспринимает Украину только как территорию, где можно заработать деньги на отдых за границей".

"Я уже не говорю о том, что пока президент Украины релаксирует, киевские силовики продолжают размещать бронетехнику и зенитные установки в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил", давая понять, что деньги на отдых клоуна будут и дальше зарабатываться войной", - добавила преподаватель.

Доцент напомнила, что мирное решение конфликта было кредо Зеленского, "которому в действительности и дела нет до Донбасса".

"Таким образом и получается, что кричим одно, обещаем другое, а все, на что способны – записать видеообращение и сделать селфи. Если глава государства предпочитает в такой критический для страны период разъезжать по Европе, то ему лучше снимать фильмы и заниматься бизнесом, а не руководить государством, окончательно превращая ее народ в нищих и рабов", - подытожила Дибас.

07 января — Луганск