Синоптики прогнозируют 8 января в ЛНР от минус 8 до нуля градусов

Температура воздуха в ЛНР 8 января будет колебаться от 8 градусов ниже нуля ночью до нуля градусов днем, временами пройдет мокрый снег. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 7 января до 21.00 8 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами слабые осадки в виде снега, мокрого снега; местами сильные гололедные отложения, ночью и утром местами туман; днем на дорогах гололедица, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем от минус 5 до нуля градусов", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 4-6 градусов, днем 1-3 градуса ниже нуля.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 3-5 градусов ночью до нуля – минус 5 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 5-7 градусов мороза и до минус 1 – 3 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 9 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 4-9, днем 1-6 градусов мороза. 10 января – переменная облачность, временами снег, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем от минус 2 до плюс 3 градусов.

07 января — Луганск