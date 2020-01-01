Путин прилетел в Дамаск

Состоялся достаточно внезапный визит Путина в Дамаск, где прошли переговоры с Асадом.Это первый визит Путина в Сирию с 2017 года и первый визит в Дамаск вообще.Сторонам очевидно было что обсудить:1. Общую ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани и обстановку в соседнем Ираке.2. Ход наступательных операций САА при поддержке ВКС РФ в Идлибе и Латакии.3. Взятие под контроль Рожавы и отношения с "другом Реджепом", а также "курдский вопрос".4. Будущее американской зоны оккупации в Восточном Дейр-эз-Зоре в свете решения парламента Ирака попросить США уйти из страны.5. Восстановление Сирии и работу сирийского Конституционного Комитета.По итогам переговоров был отмечен огромный прогресс в российско-сирийских отношениях.Очевидно, что линия на взятие Асадом под контроль всей территории Сирии военным или дипломатическим путем будет продолжаться.Завтра Путин будет встречаться с "другом Реджепом", где помимо Сирии, наверняка будет обсуждаться и ситуация в Ливии, где Россия и Турция очевидно находятся по разные стороны местных баррикад - Турция поддерживает Сараджа, а Россия Хафтара. Разумеется, это может повлиять и на другие аспекты российско-турецких отношений, поэтому "ливийскую историю" на мой взгляд постараются сгладить или вынести за скобки.Борис Рожин