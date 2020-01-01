Адмиралы США: В«Русские субмарины теперь у нас, как на ладониВ»

Фото: Zuma/TASSАмерика разбушевалась, упиваясь своей силой. Убив легендарного для современной Персии генерала Сулеймани, США жестко и, по сути, ультимативно потребовали от всех стран в стенах ООН осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря, ставшее, по мнению Трампа, причиной для «наказания преступников». По замыслу США, другие государства должны были аплодировать Вашингтону. Мол, как здорово поступило ЦРУ, когда герой Ирана был ликвидирован ударом с воздуха за подожженные разгневанной толпой двери американской дипмиссии в Багдаде.Россия и Китай, два постоянных члена СБ ОНН, заблокировали заявление США, которое де-факто оправдывало бы политическое убийство. Что опять же очень не понравилось Вашингтону.На фоне неоднозначных событий последней недели 2019 года и первых дней 2020 года прозвучали угрозы и в адрес Москвы. Озвучены они были не политиками из Вашингтона, а звездно-полосатыми военными. Понимать это надо так: в случае чего, и русским достанется.Военно-Морской институт США (U.S. Naval Institute, или USNI), рупор ВМС США, сообщил, что «2-й флот, созданный для усиления американского Атлантического присутствия против РФ, полностью работоспособен». По словам Сэма Лагроне, автора новости, Россия названа «в качестве основного центра американской военной озабоченности», поскольку российские «подводные силы стали более совершенными и способными». Но теперь русские субмарины у них как на ладони.Адмирал Эндрю Льюис, командующий 2-м флотом США, прямо заявил, что Америка «сегодня присутствует в Северной Атлантике и готова воевать в регионе» с русскими. Говоря о причине, которая сможет спровоцировать военный конфликт с РФ, бравый вояка не стал юлить, приводя стандартные фразы о «свободе судоходства». Он рубанул с плеча: Америка хочет контролировать водные пути в Арктике, поскольку в связи с потеплением климата Северный Ледовитый океан становится «конкурентным пространством». Судя по всем, Штаты решили «отжать» наш Севморпуть.Отметим, что в руководстве ВМС США сидят наиболее непримиримые ястребы. Они считают весь Мировой океан своей вотчиной. Их бесит, что «какие-то мелкие и наглые русские суденышки путаются под ногами американских авианосцев». В частности, в июне 2019 года адмирал в отставке Джеймс Ставридис призывал своих коллег жестко прогнать фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который посетил Кубу и Венесуэлу для демонстрации поддержки Боливарианской республики. А если тот не подчинится, применить силу.Не секрет, что поход в подбрюшье Соединенных Штатов нашего передового военного корабля с 72 стартовыми отсеками с самыми передовыми ракетами, в том числе с 16-ю сверхзвуковыми «Ониксами», был «ответкой» за февральский визит в Одессу американского эсминца Donald Cook. Американцам поход «Адмирала Горшкова» категорически не понравился, как и угроза реального столкновения российского большого противолодочного корабля «Адмирала Виноградова» и крейсера USS «Chancellorsville» (CG-62) 7 июня в Тихом океане.Тот же Ставридис возмущался тем, что 10 февраля 2017 года экипаж эсминца USS Porter (DDG-78), находящийся в водах Черного моря, не сбил два российских истребителя-бомбардировщика Су-24, которые пролетали над кораблем. Капитан USS Porter, по мнению адмирала в отставке, обязан был отреагировать на это, как на атаку. Дескать, атомной войны все равно не было бы, зато русские больше так не рисковали.Понятно, что бывшие адмиралы США могут себе позволить заявления в стиле нашего Жириновского, тем не менее, Соединенные Штаты сформировали 2-й флот, который в отличие от других пронумерованных флотов ВМС США, не имеет фиксированных географических границ. Он создан специально, чтобы обеспечить непрерывный надзор за кораблями и субмарина ВМФ РФ, действующими, прежде всего, в Атлантике.В концепции 2-го флота четко сказано: «Новая, ничем не ограниченная система позволяет ВМС осуществлять непрерывное командование и управление с Восточного побережья через Гренландию, Исландию, Великобританию (GIUK) и далее в Арктику и Баренцево море». Его главная задача — нейтрализация русских субмарин, которая, как утверждают офицеры и адмиралы ВМС США, вполне решаема.В частности, Кевин Макалистер, который 22 года служит на различных подводных лодках ВМС США, сообщил, что каждая российская субмарина, которая выходит в море, в конечном итоге имеет американскую или натовскую подводную лодку на хвосте. По его словам, русская атомная подлодка просто так не бросает канаты и не выходит на боевое дежурство. Этому предшествуют время и суета на базе. Есть целый ряд проверок, которые должны быть сделаны, а затем осуществляются загрузки всего необходимого: от запасных частей до продуктов питания для экипажа.В целом, подготовка русской атомной подлодки может занять до 72 часов, что с учетом спутникового наблюдения и агентурной сети позволяет американцам подготовиться к слежке за ней.«В настоящее время самая тихая российская подводная лодка соответствует (или чуть лучше) далеко не новым подводным лодкам класса 688 „Лос-Анджелес“, — утверждает Кевин Макалистер. — Так что слежка за русской субмариной, не очень сложная работа, хотя и требует практики. Это то, что Служба подводных лодок США смогла приобрести и улучшить за счет постоянного наблюдения».Скотт Фахсбендер, бывший сотрудник ВМС США, отмечает, что американская субмарина, идущая за русской подлодкой, не общается с внешним миром в режиме реального времени. И это создает иллюзию у русских, что они невидимы.В то же время Фахсбендер привел один пример: патрульный самолет P-3 Orion как-то пролетел над районом учений российского флота и сделал крутой вираж точно над позициями каждой из участвующих в маневрах субмарин ВМФ России. P-3 даже не искал их — просто летел прямо из одной точки в другую, тем самым показывал, что подлодки обнаружены.Примерно в таком духе говорит и адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке: «Мы видим всплеск подводной активности со стороны флота Российской Федерации, который давно не наблюдался. Россия продолжает вкладывать ресурсы в свои подводные владения; это асимметричный способ бросить вызов Западу и альянсу НАТО. На самом деле, они сделали это довольно хорошо. Но мы в подводных силах Соединенных Штатов все еще обладаем конкурентным преимуществом, я думаю, что мы лучшие в мире, и нам нужно оставаться такими».Но сразу же встает вопрос: почему американцы так самоуверенны? Или и впрямь у них есть противоядие против наших атомных субмарин? Неужели на базах ВМФ РФ не действует режим секретности и о подготовке к очередному боевому походу становится известно в Пентагоне? Очень хочется надеяться, что Минобороны РФ в курсе американских оценок нашего подводного флота.Александр Ситнико