Абсурдные новости. 7 января 2020 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. В Омске родители обнаружили в детских новогодних подарках конфеты «Президент» с лицом Владимира Путина. В состав изделия входят водка и острый перец. О конфетах в паблике «Ревизорро. Омск» рассказала одна из горожанок. Как утверждает производитель, компания «Джи Си Золотые конфеты», в трюфеле отражены определяющие черты главы государства: «самообладание, спокойствие и харизматичность выражены теплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие — в раскрывающейся остроте перца чили». А что, креативно и вполне в духе времени! Видел фото подобных конфет, даже в подарочной коробке, но не знал об их эксклюзивных ингредиентах. Водка с перцем. Детям. Хотя, весьма логично. Сейчас сезон повышенной заболеваемости всевозможными вирусами и инфекциями, так что нужно позаботиться о профилактических мерах. А водка с перцем это старый проверенный рецепт. Сам как-то пробовал, в молодости. Вот только не помню, помог мне он или нет. Но попытка была успешной. Так что не болейте, омичи, ешьте конфеты «Президент», благо кто-то предусмотрительно вас ими обеспечил…Второе место. Варшава на законодательном уровне вознамерилась запретить Москве истолковывать историю по-своему, пишет Die Zeit. Как сообщает немецкое издание, польский сейм хочет поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, чтобы «пресечь предположительную попытку России переиначить историю». Дикий бред! То есть теперь Польша будет той страной, которая описывая события Второй мировой будет претендовать на статус истины в первоисточнике? Нет, то что поляки хотят переписать историю это видно по той программе декоммунизации, которую ни так остервенело проводят на территории государства, освобожденного от немецко-фашистских захватчиков ценой 600 000 советских солдат. Уничтожаются памятники, срываются со стен зданий мемориальные доски, которые ранее были размещены именно благодарными поляками, и стираются с лица земли воинские захоронения. Но как они хотят контролировать Россию в этом вопросе в целом? Нам плевать на польские законы, как в принципе полякам плевать на законы российские. Тогда для чего принимать то, что не будет работать? Просто для того, чтобы показать, что у поляков то же есть яйца? Так раньше нужно было показывать, в 1939 году…Третье место. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба. Это реакция на тот случай, когда лидер парламентской фракции раздавал в центре Москвы деньги «крепостным и холопам». Чистая профанация. Никто и ничего Жириновскому в стенах Госдумы не скажет. Кстати, его помощники уже прокомментировали данный инцидент. Недовольных пиар-акцией лидера ЛДПР, как и тех, кто чувствуют себя пострадавшими – нет. Холопы и крепостные всем довольны и не ропщут. Да, а сами слова Жириновского, за которые зацепились пользователи сети Интернет, якобы вырваны из контекста. Смешно, грешно и потешно. Особенно если учесть, что комментирующий высказывания Жириновского «уполномоченный представитель» не пояснил, как звучала речь политика в оригинале и как стоит ее понимать. Просто сказал что «вырваны из контекста». Понимайте как хотите. Нет, ну если бы Жириновский произнес речь минут на пятнадцать, и эту речь разложили бы на составляющие, вырвав из нее два или три предложения, это бы многое объясняло. Но когда его речь состояла из восьми слов, а сейчас цитируют четыре из них, наиболее оскорбительные, то о каком контексте может идти речь? Хорошо хоть выборы в Госдуму не за горами. Надеюсь, что у наших сограждан данный эпизод все же отложится в памяти, и они сделают из него правильные выводы.Польша намерена оставить своих военных в Ираке. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после совещания министров с президентом Анджеем Дудой. «Мы дискутировали об этом и вчера с генеральным секретарём НАТО, приняли решение остаться», — цитирует его РИА Новости. Как уточняет агентство, в Ираке находится польский военный контингент в составе 200 человек. Ранее иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск. И в качестве кого останутся польские солдаты на территории Ирака? В качестве оккупантов? Хотя, в принципе, полякам, этим охранителям истории, не привыкать выступать в качестве оккупантов. Ели мне не изменяет память, во времена Второй мировой в рядах Вермахта и в частях СС поляков воевало немного больше, чем в рядах Армии Краевой. Так что опыт имеется… До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье