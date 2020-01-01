Выдача гумпомощи семьям с детьми до трех лет начнется в Луганске 13 января – мэрия

Выдача детской адресной гуманитарной помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, начнется в Луганске 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на управление по вопросам труда и социальной защиты населения.

"Выдача адресной продовольственной гуманитарной помощи за январь семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, начнется в городе 13 января", - говорится в сообщении.

Выдача гумпомощи осуществляется в пунктах выдачи, расположенных на базе управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска, по следующим адресам:

Артемовский район – квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны: (0642) 34-91-72, (0642) 65-24-82;

Жовтневый район – квартал Волкова, 30а, телефоны: (0642) 41-81-60, (0642) 41-23-42;

Каменнобродский район – улица Карла Либкнехта, 9а, телефон: (0642) 93-12-32;

Ленинский район – улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 50-21-03.

Пункты выдачи гумпомощи работают с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (выдача производится до 16.00), в пятницу – с 8.00 до 15.45 (выдача производится до 15.00), перерыв – с 12.00 до 13.00.

08 января — Луганск