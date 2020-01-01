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"ЭЛУА" за неделю использовало 680 т противогололедной смеси для обработки дорог Луганска

root Сегодня, 12:000Новости
"ЭЛУА" за неделю использовало 680 т противогололедной смеси для обработки дорог Луганска
Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА") за неделю использовали для обработки дорог Луганска 680 тонн противогололедной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на предприятие.
"С ухудшением погодных условий занимались посыпкой дорог, использовали 680 тонн песчано-соляной смеси", – говорится в сообщении.
"Кроме того, вывезли 19 кубометров снега с центральных улиц Луганска", – отметили в "ЭЛУА".
На предприятии добавили, что сейчас коммунальщики продолжают эти работы.
08 января — Луганск

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