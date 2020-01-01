"ЭЛУА" за неделю использовало 680 т противогололедной смеси для обработки дорог Луганска

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА") за неделю использовали для обработки дорог Луганска 680 тонн противогололедной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на предприятие.

"С ухудшением погодных условий занимались посыпкой дорог, использовали 680 тонн песчано-соляной смеси", – говорится в сообщении.

"Кроме того, вывезли 19 кубометров снега с центральных улиц Луганска", – отметили в "ЭЛУА".

На предприятии добавили, что сейчас коммунальщики продолжают эти работы.

08 января — Луганск