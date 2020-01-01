Попытки оправдать отдых в Омане рабочей поездкой показывают лицемерие Зеленского - эксперт

Попытки президента Украины Владимира Зеленского оправдать свой отдых в Омане якобы рабочей поездкой демонстрируют лицемерие новой украинской власти. Об этом ЛИЦ заявила председатель общества Красного Креста ЛНР Татьяна Слива.

"Попытки Зеленского оправдать свой отдых за границей якобы рабочей поездкой в очередной раз демонстрируют лицемерие новой украинской власти, подобно традициям предшественника продолжающей обманывать и разочаровывать свой народ. Снова все происходит в секрете от украинского народа. Ведь все мы помним отдых Порошенко на Мальдивских островах – та же ситуация", - сказала она.

Слива отметила, что хотя на Украине и сменился президент, но сценарий остался прежний – американский, предполагающий порабощение Украины и превращение ее в колонию.

"А если это не так, то почему просто не сказать людям правду – переработался, устал, хочу пять дней счастья. Неужели украинцы настолько слепы и не видят элементарного – постоянного и непрекращающегося вранья Зеленского. Кто поверит в то, что он за свой счет полетел решать важные проблемы государства с какими-то оманцами. Неужели нет более глобальных вопросов, например, завершение войны в Донбассе? Или это уже не является приоритетом президента Зеленского, который окончательно заврался", - задалась вопросом председатель общества Красного Креста ЛНР.

Она подчеркнула, что поездка на переговоры в Донбасс могла бы стать гораздо результативнее, но тогда Зеленскому пришлось бы объясняться перед националистами и кураторами. Ведь даже украинские чиновники продолжают утверждать, что не пойдут на переговоры с представителями Народных Республик.

"Так, глава МИД Украины Пристайко заявил, что никакие якобы "незаконные формирования" не могут принимать в них участие. Во-первых, как без прямого диалога можно решать судьбу нашего региона. И во-вторых, вряд ли власть, установившуюся на Украине в результате госпереворота, можно считать законной. Мы сделали свой выбор в 2014 году осознанно, а вот украинцы выбирали Зеленского методом от противного, думая, что он лучше, чем Порошенко, но очень круто при этом ошиблись", - сказала общественница.

Слива отметила, что украинцы ждали от Зеленского правды, улучшения своей жизни и окончания войны в Донбассе, но ничего из этого не произошло.

"Хочу констатировать факт – если Украина в скором времени не сменит президента, то он не только окончательно разрушит страну, но еще и воскресит очередной всеукраинский Майдан, который будет иметь для страны просто необратимые последствия, ибо на него выйдет весь униженный народ Украины", - резюмировала председатель общества Красного Креста ЛНР.

08 января — Луганск