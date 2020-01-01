Зеленский в угоду Западу разрушает экономику Украины и продолжает войну – ветеран

Президент Украины Владимир Зеленский в угоду западным кураторам умышленно разрушает экономику страны и делает все для продолжения войны в Донбассе. Об этом ЛИЦ заявил председатель общественной организации (ОО) "Луганская городская организация ветеранов" Геннадий Горбунов.

"Самая большая проблема Украины - это ее президент, который работает под прикрытием, под маской лицедея, что вполне закономерно и объяснимо, ведь он явил стране несуществующего президента Голобородько, действия которого направлены на умышленное разрушение экономики Украины, - заявил Горбунов. - Хотя винить некого - украинцы сами выбрали себе свое "светлое будущее". Но главное в другом - Зеленский делает все для того, чтобы война в Донбассе продолжалась".

Общественник напомнил, что факты нарушения Украиной Минских договоренностей в части отвода вооружения подтверждены отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"А также это понятно и из заявлений его представителей, которые продолжают искать альтернативу "Минску", - продолжил активист. - Так, господин (министр иностранных дел Украины Вадим) Пристайко в очередной раз поставил под сомнение вторую встречу в "нормандском формате", продолжая заявлять, что войну в Донбассе можно закончить только путем привлечения миротворцев. В таком случае Пристайко либо не разобрался в вопросе, либо туп, либо, что очевиднее всего, просто продолжает обострять конфликт, а как известно позиция МИД Украины полностью отражает мнение Зеленского".

"Так скажите мне, пожалуйста, кто же на самом деле новый глава "незалежной"? Кто он? Президент мира или подлый, лживый и лицемерный политик, не имеющий влияния даже на собственную армию, плывущий, как бревно, по течению и делающий все для того, чтобы не волновать националистов?" – добавил председатель организации.

Он выразил уверенность, что украинский президент "не является самостоятельным политиком, так как был назначен на свой пост, чтобы упростить западным кураторам контроль над страной".

"Этот послушный мальчик даже поддержал США в конфликте с Ираком и Ираном. Человек, у которого нет субъектности, который полностью подчинен нацистам и олигархам, зарабатывающим на войне, являющийся послушной игрушкой Запада, никогда не пойдет на урегулирование конфликта в Донбассе", - заявил Горбунов.

"И это уже давно понятно. Ведь даже в отношении Украины логика ясна – Запад нагибает Зеленского, он – добивает Украину, деньги и территории отходят кураторам и все счастливы, но при этом украинцам пускают пыль в глаза, говоря, что ничего страшного не происходит. Глядя на всю эту украинскую деградацию со стороны, лишний раз убеждаешься в правильности сделанного в 2014 году выбора. При этом даже страшно подумать, что мы могли остаться в составе страны, которая так легко отказалась от своей независимости, продавшись американцам", - подытожил общественник.

08 января — Луганск