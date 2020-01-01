Росстандарт разъяснил новые правила проверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом проверки бытовых счетчиков, следует из поправок в закон «Об обеспечении единства измерений».Согласно документу, специалист будет на месте делать проверку прибора и в течение суток вносить данные в реестр ФГИС «Аршин» – ведомственную систему с открытым доступом.С ее помощью владелец счетчика сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и видеть результаты проведенного осмотра. Также граждане получат возможность ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей проверки.Изменение правил позволит снизить риск мошенничества, когда проверка навязывается под предлогом истечения сроков и требований законодательства либо когда злоумышленники выдают жильцам свидетельства, хотя реальное обследование не проводится.По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, электронная фиксация результатов и утверждения типов средств измерений исключит альтернативное «хождение» бумажных свидетельств, а значит, фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов.Норма о приоритете электронной фиксации вступит в силу в конце сентября 2020 года, уточняет «Российская газета».