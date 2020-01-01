Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 08.01.2019
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
За прошедшие сутки, по сравнению с предыдущими, пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился. В общем, через КПВВ последовало 19,4 тысячи человек и 2,9 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 5070 человек и 745 транспортных средств;
«Марьинка» — 4395 человек и 920 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 4180 человек и 920 транспортных средств;
«Гнутово» — 1240 человек и 330 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 4490 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/30; «Марьинка» — 0/70; «Новотроицкое» — 30/35; «Гнутово» — 20/10.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 12:09 108
За прошедшие сутки, по сравнению с предыдущими, пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился. В общем, через КПВВ последовало 19,4 тысячи человек и 2,9 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 5070 человек и 745 транспортных средств;
«Марьинка» — 4395 человек и 920 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 4180 человек и 920 транспортных средств;
«Гнутово» — 1240 человек и 330 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 4490 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/30; «Марьинка» — 0/70; «Новотроицкое» — 30/35; «Гнутово» — 20/10.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 12:09 108
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