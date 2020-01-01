В ДНР назвали штрафы для водителей задержанных, за украинские номера, авто



В МВД заявили, что транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины и других государств, прошедшие обязательную регистрацию, должны эксплуатироваться на территории ДНР с номерными знаками и регистрационными документами, выданными подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР.

«Для физических лиц, зарегистрированных на территории ДНР и эксплуатирующих транспортные средства, зарегистрированные на территории других государств (за исключением Украины), обязательная регистрация транспортных средств проводится в течение 10 дней с момента пересечения границы ДНР на срок, указанный в таможенных документах», — рассказали в МВД ДНР.

Транспортные средства, «находящиеся в международном движении на территории ДНР более 3-х месяцев, должны быть временно зарегистрированы в МРЭО ГАИ МВД ДНР.

За управление транспортным средством, не прошедшим обязательную регистрацию, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 340 до 510 руб. (от 130 до 195 грн по местному курсу на 03.01.2020 — ред.), при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку.

Повторное, в течение года, совершение данного правонарушения влечет за собой наложение штрафа в размере от 510 до 1020 руб. (от 195 до 391 грн ) также с временным задержанием транспортного средства на специальную площадку. Новости Донецка - Сегодня, 12:36 21 В Донецкой области водители, транспортные средства которых не прошли регистрацию в ДНР, заплатят штраф. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба МВД ДНР.В МВД заявили, что транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины и других государств, прошедшие обязательную регистрацию, должны эксплуатироваться на территории ДНР с номерными знаками и регистрационными документами, выданными подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР.«Для физических лиц, зарегистрированных на территории ДНР и эксплуатирующих транспортные средства, зарегистрированные на территории других государств (за исключением Украины), обязательная регистрация транспортных средств проводится в течение 10 дней с момента пересечения границы ДНР на срок, указанный в таможенных документах», — рассказали в МВД ДНР.Транспортные средства, «находящиеся в международном движении на территории ДНР более 3-х месяцев, должны быть временно зарегистрированы в МРЭО ГАИ МВД ДНР.За управление транспортным средством, не прошедшим обязательную регистрацию, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 340 до 510 руб. (от 130 до 195 грн по местному курсу на 03.01.2020 — ред.), при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку.Повторное, в течение года, совершение данного правонарушения влечет за собой наложение штрафа в размере от 510 до 1020 руб. (от 195 до 391 грн ) также с временным задержанием транспортного средства на специальную площадку. Новости Донецка - Сегодня, 12:36 21

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