Коммунальщики Луганска в период праздников убрали более 16 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") в период новогодних праздников вывезли более 16 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на предприятие.

"С 30 декабря по 7 января вывезли с территории города 16053 кубических метра мусора", – говорится в сообщении.

"От многоквартирного жилья было вывезено 9840 кубометров отходов, от частного сектора – 4191 кубометр, а также 496 кубометров – портальной загрузкой", – уточнили на предприятии.

В "ЛЦУО" отметили, что, кроме того, 1268 куб. м мусора коммунальщики вывезли согласно заключенным договорам.

"Помимо этого, ликвидировано 258 кубов микросвалок", – добавили на предприятии.

08 января — Луганск