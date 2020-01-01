Эстонцы обманули НАТО, затеяв конфликт с Россией

Лишь только пресса 2 января рассказала о территориальных претензиях Таллина к России, изложенных спикером Хенном Пыллуаасом в социальных сетях, как парламент республики 7 января уже официально подтвердил эти намерения, идущие, кстати, вразрез с требованием НАТО к своим членам — не иметь территориальных конфликтов со странами, не входящими в альянс. Выходит, Таллин морочил североатлантическому блоку голову и в итоге обманул.Итак, 7 января Хенн Пыллуаас заявил: правящая коалиция Рийгикогу договорилась о том, что не станет ратифицировать договор о госгранице с Россией. И даже обратил особое внимание: если этот договор будет ратифицирован в Госдуме РФ, Эстония все равно не станет поступать так же.«Свободная пресса» рассказывала о многолетней коллизии с договором о госгранице с Эстонией. Он был подписан в Москве в 2005 году. Взаимных претензий не было, сторонам оставалось его ратифицировать. Но тут Рийгикогу неожиданно включил в ратификационный закон преамбулу, напоминающую о Тартуском мирном договоре 1920 года, создающую прецедент — возможность территориальных претензий. Москва отозвала свою подпись. В 2014 году договор подписали вновь — уже без упомянутой преамбулы. Дело, вроде, шло к ратификации. Но эстонские националисты снова затормозили процесс.Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалузаявил об отсутствии перспектив ратификации этого документа. И вот 7 января Хенн Пыллуаас сообщил местному радио о договоре: «Нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т. д.Это исключительно опасный путь».«Те территории» — это часть территории России, Печорский район Псковской области. Как говорят эстонские националисты — больше пяти процентов территории якобы Эстонии. Глава Консервативной народной партии, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, партийный босс спикера, утверждает: «До сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос».А с какой стати? Ослабленная Россия подписала в 2020 году в Тарту, кстати, бывшем русском Юрьеве, как назывался город в раннем средневековье, мирный договор, по которому указанные территории, земли древнего Псковского княжества в составе Новгородской земли, отошли Эстонии. Если бы не распад Российской империи, они так и оставались бы нашими. Но, впрочем, Тартуский мирный договор давно утратил силу. После освобождения территории от гитлеровцев, 16 января 1945 года из состава Эстонской ССР земли были переданы в состав Псковской области РСФСР. По сути, вернулись домой. А вот в Рийгикогу считают, что Тартуский мирный договор до сих пор в силе. Ну, считают и считают. Не имеет никакого значения.Надо сказать, что правящая коалиция Рийгикогу находится под давлением радикальной националистической Консервативной народной партии. Понятно, что решение продавил спикер, а остальные депутаты просто боятся распада правящей коалиции, чем не раз угрожал Март Хельме.Что же это за сила такая? Судя по словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, — настоящие расисты. В июле 2018 года с главой республики поговорил корреспондент американского журнала Foreign Policy и опубликовал в итоге статью с красноречивым названием — «Эстония борется со своими избранными расистами». Журналист спросил Кальюлайд, тревожится ли она из-за «антисемитских, гомофобных и расистских комментариев» представителей Консервативной народной партии Эстонии, оказавшихся у власти. И президент Эстонии призналась: «Я ненавижу их за их поведение и извиняюсь за то впечатление, которое в результате остается». «Порядочные люди так себя не ведут. Это не та точка зрения, которую мы разделяем в Эстонии. Теперь я должна объяснять их глупые поступки», — пожаловалась президент.А вот как проявил себя на политической сцене лидер партии Март Хельме: «Мы не можем позволить себе роскоши прикидываться дураками по рецептам красных профессоров или левых либералов. Мы должны видеть вещи такими, какие они есть в реальности: Россию своим исконным врагом, критическую массу здешних русских — пятой колонной Москвы, а мультикультурных либералов — ослабляющими и разрушающими тело нации». Ничего не напоминает?И вот спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас подтвердил националистическую суть партии и своих соратников не только территориальными претензиями к России. Накануне он обвинил Керсти Кальюлайд в ошибке в связи с тем, что она пригласила на Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту Владимира Путина. Как известно, президент Эстонии в отличие от своих оппонентов-националистов призывает к диалогу с Россией.«Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет. Во-вторых, мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — сказал спикер Рийгикогу местному радио и оболгал Россию и ее руководителя. «Бесспорно, что при нынешнем режиме Путина проходит жесткая русификация малых народов, в том числе и финно-угорских, — заявил Пыллуаас. — Если он теперь приедет на конгресс, то это будет плевком в лицо всем малым народам, которые он репрессирует. Надеюсь, что он не приедет сюда, и эстонский президент должна была бы об этом подумать».На самом деле никто в России не посягает ни на их языки, ни на культуру, кстати, в отличие от эстонцев, выдавливающих русский язык, при том, что русских в этой балтийской республике больше 25%.В России же самый крупный прибалтийско-финский народ — карелы, проживающие в Карелии с центром в Петрозаводске, а также в Тверской, Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях. Никто не мешает говорить им на своих диалектах — карельском, людиковском и ливвиковском. Их литературный язык — финский. На нем выходят газеты, журналы, а на филологическом факультете Петрозаводского университета действует кафедра финского языка и литературы.Между тем, Пыллуаас высказал недовольство и поездкой Кальюлайд в Москву, встречей с Путиным. «Если мы выпрашиваем себе аудиенцию у Путина, то даем сигнал, что имеем дело с представителем государства, которое имеет международное уважение, с которым нет никаких проблем. Мы можем хоть на голове стоять, наши отношения хорошими с Россией не изменятся в лучшую сторону», — сказал спикер.«Ключ от хороших отношений лежит в Кремле», — заметил Пыллуаас.Можно подумать, будто территориальные претензии к России и оскорбления в ее адрес из Таллина — это тоже ключ, проявление доброй воли и дружественных отношений.Впрочем, полагаю, по большому счету Кремлю все равно, что о нем думают эстонские расисты-националисты.Сергей Орло