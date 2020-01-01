Боевое братство по-украински: солдат ВСУ бросил раненного товарища истекать кровью под больницей

Вторую неделю наступившего года ВСУ встречает с очередными потерями, понесёнными вследствие низкой дисциплины и халатности со стороны личного состава, пишет "ПИКiNFORM".За минувшие сутки подразделения Операции объединенных сил понесли потери: было ранено двое военнослужащих, один покончил жизнь самоубийством. Официальный представитель Народной милиции ДНР рассказал об обстоятельствах инцидентов, ссылаясь на данные разведки. В первом происшествии ранение получено в результате драки, причиной которой стала ссора двух военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения.Под влиянием спиртных напитков военнослужащий Юрченко из 21-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады подрался с сослуживцем Дададжановым, и применил огнестрельное оружие. Ранив оппонента из автомата и стремясь скрыть последствия содеянного, стрелок вызвал такси и доставил пострадавшего в городскую больницу Красногоровки, где медперсонал отказал в предоставлении необходимой помощи без уведомления правоохранительных структур. После этого Юрченко отправился в медучреждение населенного пункта Селидово, где медики также отказали в помощи без сообщения о происшествии.Военнослужащий Юрченко оставил раненного сослуживца на входе в здание больницы и скрылся с огнестрельным оружием. Его розысками занимается Военная служба правопорядка (ВСП) Украины при содействии Нацполиции. Ещё один инцидент произошёл в окрестностях населённого пункта Широкино. Разряжая АК-74, рядовой Гринченко из 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, произвёл случайный выстрел, вследствие чего получил огнестрельное ранение левой стопы.Одновременно с этими происшествиями в 109-м батальоне той же 10-й огшбр, в районе Павлополя военнослужащий Насальский произвёл выстрел в голову, предположительно с целью свести счёты с жизнью. Первичным предположением, объясняющим суицид, являются издевательства со стороны сослуживцев самоубийцы. Это подтверждает и факт задержания двух сержантов из подразделения погибшего — они являются подозреваемыми в доведении до самоубийства.Представитель Народной милиции ДНР заявил, что для сокрытия настоящих причин смерти военнослужащего, командование ООС планирует представить его гибель как результат «обстрела» со стороны Республик Донбасса. Следует ожидать заявления от структур ВСУ с озвучиванием вымышленных причин смерти бойца.Андрей Михайло