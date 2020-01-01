Мэр Свердловска поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Марию Гончарук (ФОТО)

Глава администрации Свердловска и района Андрей Сухачев поздравил со столетним юбилеем ветерана труда Марию Гончарук. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и Свердловского района."7 января свердловчанке Марии Митрофановне Гончарук исполнилось 100 лет. С юбилеем женщину поздравил глава администрации Свердловска и района Андрей Сухачев", - говорится в сообщении.Глава района вручил имениннице подарки и поздравительный адрес, пожелал ей "крепкого здоровья и долгих и счастливых лет жизни".К поздравлениям также присоединились председатель Свердловской городской организации ветеранов Владимир Радионов и начальник управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) администрации Свердловска и Свердловского района Ирина Попова.Виновница торжества поблагодарила гостей "за теплые слова и подарки", пожелав гостям "добра, крепкого здоровья и простого человеческого счастья".Мария Митрофановна Гончарук родилась 7 января 1920 года в селе Лагерька Первомайского района Татарской АССР. Свою трудовую деятельность начала в 1935 году в колхозе "Новый путь". В 1949 году она с семьей переехала в Свердловск.Сейчас о юбилярше заботится Свердловский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставления социальных услуг), так как близких родственников, которые могли бы помочь женщине, рядом, к сожалению, нет.08 января — Луганск