Мэр Свердловска поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Марию Гончарук (ФОТО)
Глава администрации Свердловска и района Андрей Сухачев поздравил со столетним юбилеем ветерана труда Марию Гончарук. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и Свердловского района.
"7 января свердловчанке Марии Митрофановне Гончарук исполнилось 100 лет. С юбилеем женщину поздравил глава администрации Свердловска и района Андрей Сухачев", - говорится в сообщении.
Глава района вручил имениннице подарки и поздравительный адрес, пожелал ей "крепкого здоровья и долгих и счастливых лет жизни".
К поздравлениям также присоединились председатель Свердловской городской организации ветеранов Владимир Радионов и начальник управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) администрации Свердловска и Свердловского района Ирина Попова.
Виновница торжества поблагодарила гостей "за теплые слова и подарки", пожелав гостям "добра, крепкого здоровья и простого человеческого счастья".
Мария Митрофановна Гончарук родилась 7 января 1920 года в селе Лагерька Первомайского района Татарской АССР. Свою трудовую деятельность начала в 1935 году в колхозе "Новый путь". В 1949 году она с семьей переехала в Свердловск.
Сейчас о юбилярше заботится Свердловский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставления социальных услуг), так как близких родственников, которые могли бы помочь женщине, рядом, к сожалению, нет.
08 января — Луганск
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