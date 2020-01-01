Донбасс, в отличие от Украины, никогда не радовался чужому горю – педагог

Жители Донбасса, в отличие от украинских националистов и политиков, никогда не радовались чужому горю. Об этом ЛИЦ заявил директор Луганского учебно-воспитательного объединения (ЛУВО) "Восток" Антон Кондратенко.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране рано утром 8 января 2020 года. По сообщению украинской авиакомпании, все находившиеся на борту 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

"Жители Донбасса никогда не радовались чужому горю, в отличие от украинских националистов и высокопоставленных политиков, - отметил Кондратенко. - Граждане ЛНР искренне сочувствуют семьям погибших при крушении пассажирского самолета в Иране".

Кондратенко напомнил, что ранее глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского пассажирского самолета в Иране.

"Граждане Народных Республик знают не понаслышке, как это терять близких, поэтому о каком-либо злорадстве не может быть и речи, несмотря на то, что, когда в Донбассе тысячи ни в чем не повинных людей погибали из-за военных действий, радикалы в Киеве бездушно смеялись и призывали к насилию, - констатировал педагог. - Мы прекрасно понимаем, что в любой ситуации нужно оставаться людьми, к сожалению, это не всегда и не все понимают на Украине".

Директор учебно-воспитательного объединения рассказал, что украинские радикалы уже сейчас пытаются использовать трагедию с крушением самолета в Иране для спекуляции и обвинения российской стороны.

"В порыве своей русофобии и ненависти националисты не видят границ, потеряли чувство жалости, сочувствия, доброты и уважения даже к самим себе", - отметил Кондратенко.

08 января — Луганск