Около 1,4 тыс. детей посетили благотворительные представления Луганского русского театра (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева организовал второе благотворительное представление новогодней сказки для детей социально незащищенных категорий. Об этом ЛИЦ сообщила директор театра заслуженный деятель искусств ЛНР Галина Михайлюк-Филиппова.Премьера новогодней сказки "Щелкунчик" по одноименному произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана в постановке главного режиссера театра Татьяны Дремовой состоялась в ЛАРДТ 21 декабря 2019 года."Это происходит ежегодно вот уже в пятый раз (пятый год – примечание ЛИЦ), и в этом году, как всегда, Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР издало приказ об организации и проведении республиканских новогодних утренников и представлений для детей отдельных категорий. Ходатайствовало об этом Министерство труда и социальной политики ЛНР, потому что эта категория детей относится к их сфере влияния", - отметила директор театра."Это детки особенные, в эти новогодние и рождественские праздники наш театр провел два таких представления – одно было 24 декабря, и вот сегодня второе. Деток было очень много - около 1400 зрителей с особыми категориями посетили эти представления", - сообщила она.В частности, благотворительные представления посетили дети-сироты, дети, оставшиеся без опеки родителей, в том числе потерявшие родителей в результате вооруженной агрессии киевских силовиков, воспитанники специализированных школ-интернатов и детских домов, дети из малообеспеченных семей, а также одаренные дети и дети работников органов внутренних дел.Михайлюк-Филиппова отметила, что встреча с искусством "вдохновляет детей и делает чудеса, делает людей более щедрыми, более добрыми"."Поэтому, я думаю, именно это нашим детям и нужно. И мы счастливы, что можем подарить детям праздник. Сегодняшняя наша жизнь, и особенно этих детей, сопряжена с недополучением тепла, ласки, внимания. И именно эти дети получили подарки, а мы подарили им радость встречи со сказочными героями, с новогодним чудом, тем более таким, как произошло в нашей сказке, когда мальчик, который сто лет прослужил орехоколом, становится красивым юношей. Тем более в сказке звучит чудесная, завораживающая музыка Петра Чайковского", - добавила руководитель учреждения культуры.Воспитанница алчевской студии эстрадной песни " Этюд Таис" Лиза рассказала после спектакля, что всегда во время зимних каникул с нетерпением ждет Деда Мороза и Снегурочку, и именно в луганском театре "они были настоящие"."Они приносят радость, дарят новогоднее настроение, подарки!" - пояснила девочка."А в спектакле мне очень понравилось, когда Щелкунчик начал признаваться в любви Мари", - рассказала она."Мы хотим поблагодарить Алчевскую администрацию за то, что предоставили нам возможность сюда попасть, в этот прекрасный театр. Нам очень все понравилось, очень красиво – такие красивые декорации и поставлено все очень хорошо. Спасибо большое! Если будет возможность, мы обязательно сюда еще приедем", - поблагодарила участница старшего состава коллектива "Молодо-зелено" Алчевского центра культуры и народного творчества Лейла.08 января — Луганск