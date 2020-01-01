Глава ЛНР назначил Заура Исмаилова на должность министра юстиции Республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом назначил Заура Исмаилова на должность министра юстиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики.

"Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом от 27 декабря 2019 года № УГ-984/19 назначил Заура Исмаилова на должность министра юстиции ЛНР", - говорится в сообщении.

"Назначить Исмаилова Заура Рауфовича на должность министра юстиции Луганской Народной Республики", – процитировали в ведомстве документ.

Указ вступил в силу со дня его подписания 27 декабря 2019 года.

Ранее Исмаилов возглавлял Минюст в должности исполняющего обязанности министра юстиции.

08 января — Луганск