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Глава ЛНР назначил Заура Исмаилова на должность министра юстиции Республики

root Сегодня, 17:3026Новости
Глава ЛНР назначил Заура Исмаилова на должность министра юстиции Республики
Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом назначил Заура Исмаилова на должность министра юстиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики.
"Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом от 27 декабря 2019 года № УГ-984/19 назначил Заура Исмаилова на должность министра юстиции ЛНР", - говорится в сообщении.
"Назначить Исмаилова Заура Рауфовича на должность министра юстиции Луганской Народной Республики", – процитировали в ведомстве документ.
Указ вступил в силу со дня его подписания 27 декабря 2019 года.
Ранее Исмаилов возглавлял Минюст в должности исполняющего обязанности министра юстиции.
08 января — Луганск

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