ЛГАКИ приглашает молодых жителей ЛНР принять участие в фестивале PR-идей "#Байбак"

Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского приглашает учащихся старших классов и студенческую молодежь в возрасте от 14 до 18 лет принять участие в третьем открытом фестивале-конкурсе PR-идей "#Байбак". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на вуз.Организатором мероприятия выступила ЛГАКИ имени Матусовского при поддержке МКСМ ЛНР."Цели и задачи конкурса – создать возможности для творческой реализации молодежи, выявить молодых людей с креативным мышлением, а также найти новые творческие идеи в области рекламы и PR. В конкурсе принимает участие учащаяся молодежь Луганской Народной Республики в возрасте от 14 до 18 лет", – говорится в сообщении."Фестиваль проводится в три этапа: подача заявок и конкурсных работ, рассмотрение конкурсных работ и определение участников финала, презентация и награждение победителей", – отметили в вузе.Там добавили, что мероприятие проводится в номинациях"Номинация "" включает рисунки, плакаты, фотографии, видеоролики, аудиорекламу, коммуникационные проекты и слоганы на одну из предлагаемых тем: герои Победы, экология, образование, культура, ответственное родительство / крепкие семьи, попечительство над детскими домами, здоровый образ жизни, проблема насилия в семье, интернет-зависимость, борьба с коррупцией, соблюдение правил дорожного движения, профилактика правонарушений", – рассказали в ЛГАКИ."Номинация "" предполагает рисунки или плакаты, содержащие поздравления жителей Республики с праздниками: Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Пасха, Праздник Весны и Труда, День Победы, День Республики, День защиты детей, Троица, День семьи, любви и верности, День знаний, День учителя, День народного единства, День рождения академии Матусовского", – добавили в вузе.В академии уточнили, что представленные работы будут проверены на предмет плагиата и отстранены от участия в конкурсе в случае нарушения авторских прав."Конкурсные работы победителей фестиваля будут размещены на сайте академии, городских и региональных СМИ, а также на билбордах Республики. Победители награждаются дипломами участника, грамотами, призами и памятными подарками по номинациям", – отметили в ЛГАКИ.Для участия в фестивале желающим необходимо прислатьв электронном видепо электронному адресу: ckk_fest_reklam@mail.ru.конкурса и церемония награждения победителей состоятся в ЛГАКИ имени МатусовскогоБолее подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе, а также скачать образец заявки можно в положении о проведении мероприятия, размещенном на сайте вуза. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:Напомним, церемония награждения победителей первого фестиваля пиар-идей "Байбак", инициированного факультетом социокультурных коммуникаций ЛГАКИ имени Матусовского, состоялась в вузе 1 апреля 2017 года.Церемония награждения победителей второго открытого фестиваля "Байбак" состоялась в ЛГАКИ 17 февраля 2018 года.08 января — Луганск