Общенациональный флешмоб: Спросил В«чей КрымВ» вЂ” сразу получил!

Одиозный украинский юрист, экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов, известный не только своими резкими и прямолинейными заявлениями в адрес родственников жертв Майдана и сторонников территориальной целостности Украины, но и многочисленными обращениями в правоохранительные органы страны по поводу противоправной деятельности Петра Порошенко, пошел еще дальше и предложил бить в лицо всех, кто задаст вопрос "чей Крым".Комментируя недавние события вокруг приезда российской блогерши Александры Митрошиной в Киев, где ей задали неуместный вопрос касательно принадлежности Крыма, Портнов написал на страницах социальных сетей следующее: "У меня появилось рационализаторское и подкупающее новизной предложение. Если еще раз услышите где-то аналогичный вопрос, сразу бейте в наглое и тупое рыло. За тупость и классовую принадлежность к рогулям. Это должно стать общенациональным флешмобом, - спросил "чей Крым" и сразу получил в рыло".Безо всякого сомнения Портнов человек смелый, так как его высказывание вызвало целую волну критики со стороны так называемых «сторонников территориальной целостности Украины», которые по каким-то причинам проспали момент присоединения Крыма к Российской Федерации. Хотя, вряд ли Портнов, написав подобное, рискует своей жизнью и здоровьем, так как Украина уже не та, и сегодня полиция более охотно задерживает тех, кто спрашивает «чей Крым», как правило, оставляя без своего внимания тех, кому этот вопрос был адресован.Случай с Митрошиной более чем показателен. Киевская полиция без зазрения совести поставила на колени украинских «партитов», пытающихся выяснить у заезжих «ватников» их мнение о территориальной принадлежности Крыма, при этом не предъявив претензий тем участникам мероприятия, которые надавали подзатыльников «борцам за территориальную целостность Украины». Все логично. Газовый контракт с Россией подписан, в дальнейшей эскалации межгосударственного конфликта особого смысла нет.Меня всегда веселили именно те украинские «патриоты», которые слонялись по миру и, встретив первого же гражданина России, направлялись к нему со своим исключительно ритуальным вопросом «чей Крым». Раньше их было гораздо больше. В 2014, да и в 2015 годах они любили «интервьюировать» российских туристов на курортах Турции, Египта и на просторах государств Евросоюза. Но российские туристы гораздо раньше Портнова осознали, что единственно верным решением в похожей ситуации будет решение «бить в рыло», и вскоре украинские «патриоты» поумерили свой пыл и сконцентрировали свое внимание на тех россиянах, которые непосредственно находятся на территории Украины. Здесь ситуация практически всегда складывалась в пользу «борцов за территориальную целостность Украины», так как российские туристы в большинстве случаев оказывались в меньшинстве, а на поддержку местных правоохранительных органов в те времена им рассчитывать не приходилось.Особенно хочу заострить ваше внимание на тех немногочисленных патриотах, которые проводили свое «анкетирование» непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе, разделяющей два государства. Здесь вообще все было чудно. Российские туристы, застигнутые врасплох данным простым вопросом, тут же понимали, что от их ответа зависит судьба поездки, которую украинские пограничники могут прервать декларативно, просто запретив въезд в страну человеку, который является носителем «антиукраинских» настроений. Ну и, как правило, граждане России всячески пытались уйти от ответа на данный вопрос, что, в свою очередь, заставляло украинских «патриотов» впасть в некое подобие куража.Получая информацию о подобных инцидентах, я сразу вспоминал события, развернувшиеся в Крыму, тогда еще украинском, в начале 2014 года. Я вспоминаю те моменты, когда «патриоты» Украины, в том числе и действующие военные, за редким исключением, героически покидали свои позиции еще задолго до того, как к ним подступали бойцы местного ополчения, состоящего из крымских активистов, представителей казачества и прибывших из России добровольцев. И отступая «непобежденными», они так и не осмелились задать наступающий самый главный, я бы даже сказал сакральный вопрос «чей Крым». Видимо, в тот момент им было не до этого, либо их интересовали более насущные проблемы. Хотя, в тот самый момент, у настоящих патриотов Украины была возможность задать свой вопрос именно носителям идеи «Русского мира», тем, кто напрямую способствовал возвращению Крыма в родную гавань. Но то ли времени не хватило, то ли смелости.В общем, я однозначно согласен с Андреем Портновым. Если к кому-либо из вас подошел не совсем адекватный человек с абсолютно глупым и неуместным вопросом «чей Крым», вы имеете полное право «дать ему в рыло», ибо время для постановки подобного вопроса ими безвозвратно утеряно. Спрашивать подобное, можно и нужно было в 2014 году, когда данный вопрос еще имел свою актуальность.Спрашивать и бороться за то, что им дорого. А сегодня, спустя почти шесть лет с тех памятных событий, бегать за каждым гражданином России и задавать ему вопрос, ответ на который уже ничего не изменит, как минимум глупо. Хотя, наверное, для поднятия собственной самооценки вариант неплохой. Как говорится, «мы обосрались, но не смирились…».Алексей Зотье