Минюст в 2019 году зарегистрировал 635 ведомственных нормативных правовых актов

Министерство юстиции в 2019 зарегистрировало 635 ведомственных нормативных правовых актов, в том числе 40 – в декабре. Об этом сообщили в ведомстве.

"В течение декабря 2019 года в Министерстве юстиции ЛНР зарегистрировано 40 ведомственных нормативных правовых актов. Субъектам нормотворчества возвращены без государственной регистрации на доработку четыре нормативных правовых акта, признаны не подлежащими государственной регистрации четыре нормативных правовых акта. Всего за 2019 год в Министерстве юстиции ЛНР зарегистрировано 635 нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.

Среди зарегистрированных в декабре актов в Министерстве традиционно выделили ряд социально значимых, затрагивающих права и свободы граждан ЛНР, а также субъектов хозяйствования.

В их числе - Порядок восстановления систем противопожарной защиты на территории Луганской Народной Республики, утвержденный приказом Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР от 19 ноября 2019 года № 632 (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 04 декабря 2019 года за № 596/3145).

Порядок определяет мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и возможности восстановления, технического обслуживания и выведения сигнала на пульт центра наблюдения МЧС ЛНР систем противопожарной защиты, смонтированных до 18 сентября 2015 года, на которые утеряна техническая документация.

В целях проверки исправности, работоспособности систем противопожарной защиты, их соответствия требованиям нормативных правовых актов создается комиссия в составе заказчика работ, обслуживающей организации (субъекта хозяйствования, имеющего лицензию (специальное разрешение) на право выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию систем противопожарной защиты), а также органа государственного пожарного надзора МЧС ЛНР. Результаты проверки оформляются заключением комиссии. В случае отсутствия выявленных при проверке несоответствий требованиям Порядка комиссия принимает решение о приеме в эксплуатацию восстановленной системы пожарной автоматики, а в случае выявления несоответствий – заказчику работ предоставляются рекомендации по их устранению.

После принятия в эксплуатацию с оформлением акта восстановленная система противопожарной защиты подлежит дооборудованию системой передачи сигнала на пульт центра наблюдения МЧС ЛНР.

Сфера действия Порядка распространяется на объекты защиты государственных органов, государственных унитарных предприятий, казенных предприятий ЛНР, органов местного самоуправления, всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности.

Следующий социально значимый акт, на который обратили внимание в ведомстве, – Инструкция по безопасному производству работ в подземных электроустановках на угольных шахтах Луганской Народной Республики, утвержденная приказом Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР от 19 ноября 2019 года № 282 (зарегистрирована в Министерстве юстиции ЛНР 12 декабря 2019 года за № 601/3150).

Инструкция устанавливает единый порядок и требования безопасного производства работ по монтажу, наладке, испытанию, ремонту, ревизии и демонтажу электрооборудования в действующих подземных электроустановках на угольных шахтах. Инструкцией, в частности, предусмотрено, что на шахтах, опасных по газу или пыли, должны применяться электроустановки во взрывозащищенном исполнении. К работам в подземных электроустановках допускаются лица с соответствующей группой по электробезопасности.

Эксплуатацию электроустановок осуществляет специально подготовленный персонал, прошедший обучение безопасным методам работы и проверку знаний квалификационной комиссией с присвоением соответствующей квалификационной группы по электробезопасности.

Инструкция предназначена для работников угольных шахт, угледобывающих артелей, шахтостроительных организаций, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности.

Кроме того, важным зарегистрированным документом является приказ Министерства труда и социальной политики ЛНР от 23 декабря 2019 года № 157 "О внесении изменений во Временный порядок регистрации граждан, ищущих работу, и снятия их с учета в территориальных отделениях Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики" (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 25 декабря 2019 года за № 627/3176).

Приказом конкретизируется перечень документов, необходимых для осуществления процедуры регистрации граждан отдельных категорий в качестве ищущих работу.

В частности, приказом определено, что инвалиды при регистрации в качестве ищущих работу дополнительно предоставляют справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией и индивидуальную программу реабилитации инвалида, содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда. Те же самые документы инвалид должен предоставить при посещении территориального отделения Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР.

Напомним, в ноябре Министерство юстиции ЛНР зарегистрировало 38 ведомственных нормативных правовых актов.

Заместитель министра юстиции ЛНР Анна Авильцева сообщала, что ведомство за пять лет зарегистрировало более четырех тыс. нормативных правовых актов.

08 января — Луганск