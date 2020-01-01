Украинскому премьеру пришлось объясняться, почему авиакомпания не отменила рейс Тегеран-Киев

В адрес руководства посыпались вопросы относительно того, почему украинский авиаперевозчик МАУ не принял решения отменить рейс Тегеран-Киев в связи с усложнившейся обстановкой в регионе. Напомним, что авиалайнер «Боинг-737» компании Международные авиалинии Украины сегодня разбился неподалёку от аэропорта им. Имама Хомейни под Тегераном. Все находившиеся на его борту люди погибли.Объясняться по поводу решения авиаперевозчика приходится верховным властям Украины. Премьер-министр страны Алексей Гончарук отметил, что воздушное пространство Ирана использовалось сегодня и другими авиакомпаниями Украины. По его словам, события в Иране развивались стремительно, а потому компания даже не успела рассмотреть возможность принятия каких-либо мер.Глава украинского правительства:На состояние «вчера» не было никаких к тому (запрету на использование воздушного пространства Ирана) предпосылок считать, что события будут происходить таким образом. Мы ведём расследование и устанавливаем, имелись ли предпосылки для того, чтобы закрывать авиарейсы и принимать кадровые решения.Напомним, что ранее в некоторых ближневосточных СМИ появились заметки о том, что в самолёт якобы попала иранская ракета. Иранские власти назвали эти сообщения ложью и отметили, что к падению самолёта украинской авиакомпании Иран не имеет никакого отношения. Основной версией катастрофы называется возможная техническая неисправность.Стало известно, что на данный момент все бортовые самописцы «Боинга» обнаружены и отправлены на расшифровку.Из заявления МИД Украины:Расследование должны быть максимально прозрачным. К нему должны быть подключены все страны, граждане которых были на борту.Тем временем представлен список погибших. В списке – 167 пассажиров и 11 членов экипажа. Двое пассажиров, как выяснилось, на злополучный борт не сели. Среди погибших – граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Швеции, Великобритании.