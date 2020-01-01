Украинскому премьеру пришлось объясняться, почему авиакомпания не отменила рейс Тегеран-Киев
В адрес руководства посыпались вопросы относительно того, почему украинский авиаперевозчик МАУ не принял решения отменить рейс Тегеран-Киев в связи с усложнившейся обстановкой в регионе. Напомним, что авиалайнер «Боинг-737» компании Международные авиалинии Украины сегодня разбился неподалёку от аэропорта им. Имама Хомейни под Тегераном. Все находившиеся на его борту люди погибли.
Объясняться по поводу решения авиаперевозчика приходится верховным властям Украины. Премьер-министр страны Алексей Гончарук отметил, что воздушное пространство Ирана использовалось сегодня и другими авиакомпаниями Украины. По его словам, события в Иране развивались стремительно, а потому компания даже не успела рассмотреть возможность принятия каких-либо мер.
Глава украинского правительства:
На состояние «вчера» не было никаких к тому (запрету на использование воздушного пространства Ирана) предпосылок считать, что события будут происходить таким образом. Мы ведём расследование и устанавливаем, имелись ли предпосылки для того, чтобы закрывать авиарейсы и принимать кадровые решения.
Напомним, что ранее в некоторых ближневосточных СМИ появились заметки о том, что в самолёт якобы попала иранская ракета. Иранские власти назвали эти сообщения ложью и отметили, что к падению самолёта украинской авиакомпании Иран не имеет никакого отношения. Основной версией катастрофы называется возможная техническая неисправность.
Стало известно, что на данный момент все бортовые самописцы «Боинга» обнаружены и отправлены на расшифровку.
Из заявления МИД Украины:
Расследование должны быть максимально прозрачным. К нему должны быть подключены все страны, граждане которых были на борту.
Тем временем представлен список погибших. В списке – 167 пассажиров и 11 членов экипажа. Двое пассажиров, как выяснилось, на злополучный борт не сели. Среди погибших – граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Швеции, Великобритании.
Метки: {keywords}