"Лугансктепло" из-за ремонта 9 января прекратит теплоснабжение восточной части Луганска

Управление "Лугансктепло" государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз" в связи с проведением ремонтно-технических работ 9 января прекратит теплоснабжение потребителей в Жовтневом районе Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе "Луганскгаза".

На предприятии отметили, что подача теплоносителя временно прекратится с котельной "Восточная".

"В Жовтневом районе столицы будет отключение подачи тепла по улицам: 30 лет Победы, 60 лет Образования СССР, Смоленская, Тухачевского, Учебная, Клубная, Метростроевская, Норинского, Сазонова, Тульская, а также кварталов: Волкова, Восточный, Гагарина, Комарова, Левченко, 50 лет Октября, Ватутина, Восточный, Гагарина, Дзержинского, Дружбы", - говорится в сообщении.

"Подача теплоносителя в сумме будет приостановлена на 290 жилых домов, одно лечебное учреждение, 16 образовательных учреждений", - уточнили в пресс-службе.

В администрации управления заверили, что в течение дня работы будут завершены и подача тепла на все вышеперечисленные объекты возобновится, а также призвали отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

08 января — Луганск