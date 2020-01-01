Синоптики прогнозируют 9 января в ЛНР от 8 градусов мороза до 2 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 9 января будет колебаться от 8 градусов ниже нуля ночью до 2 градусов тепла днем, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 8 января до 21.00 9 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; днем на дорогах гололедица, ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 3 - плюс 2 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов мороза, днем – минус 1 – плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 6-8 градусов ночью и минус 1-3 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до нуля – 2 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 января зафиксировали в 1940 году – минус 32 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1948 году – плюс 12,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 9 января – 07.38, время захода – 17.23. Продолжительность светового дня составит 09 часов 45 минут.

По предварительному прогнозу, 10-11 января ожидается облачная погода, местами пройдет снег; днем 11 января — снег с дождем. Температурный фон существенно не изменится.

08 января — Луганск