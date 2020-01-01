Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 9 января
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 9 января 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
61,9057 рубля
1 ЕВРО
69,3777 рубля
10 украинских гривен
26,1205 рубля
08 января — Луганск
1 доллар США
61,9057 рубля
1 ЕВРО
69,3777 рубля
10 украинских гривен
26,1205 рубля
08 января — Луганск
Метки: {keywords}