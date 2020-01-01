Охрименко предсказал донбасскому конфликту продолжение

Эти слова Лаврова можно понимать, что Путин дал добро на формулу Зеленского по ОРДЛО. А эта формула простая. Провести обмен пленных. Развести войска в зоне ОРДЛО в течение 5-6 лет», — подчеркнул экономист.

Российское правительство после рассмотрения формулы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликтной ситуации в Донбассе приняло решение одобрить ее. Как пояснил экономист Александр Охрименко, речь идет о заморозке вооруженного противостояния.Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о политике Зеленского, отметил, что новому украинскому лидеру в течение 5 месяцев удалось сделать по конфликту на востоке Украины больше, чем экс-президенту Петру Порошенко за пять лет.Охрименко напомнил о значительном уменьшении эпизодов нарушения режима прекращения огня, снижении количества обстрелов. Проблема заключается в статусе региона, который пока не удается определить. Он отмечает, что ситуация может находиться в состоянии заморозки еще многие десятки, а может и все сто лет.источник