Большой босс из Вашингтона и маленький вассал из Киева

Нередко звучат утверждения, что Украина после второго майдана окончательно стала вассалом и даже колонией Соединенных Штатов Америки. «Настоящие патриоты Украины» с этим, конечно же, не согласны, они продолжают говорить о «нэзалежности», то есть о независимости…Но так ли это? Давайте сложим пазл из событий последних дней.3 января на территории Ирака поблизости от международного аэропорта Багдада в результате авиаудара ВВС США был убит иранский генерал майор и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.Спустя несколько часов президент США Дональд Трамп заявил, что убийство Сулеймани было совершено по его приказу, и если власти Ирана решатся на ответный удар, то их ждет «большое возмездие». Также Трамп заявил, что США имеют право наносить удары по объектам культуры Ирана.МИД Ирака назвал действия США нарушением суверенитета, парламент проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны и направил в ООН официальную ноту протеста.5 января был подвергнут ракетному обстрелу квартал Багдада, в котором расположено посольство США. По нему было выпущено 3 ракеты, были ранены несколько человек. Еще 3 ракеты взорвались в соседнем районе Джадрия.Иран в связи с убийством американскими военными по приказу президента США потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. Совбез совещание не собрал и делать это не планирует.США также обратились в Совбез в связи нападением на посольство США в Багдаде 31 декабря и его обстрелом 5 января. Россия и Китай заблокировали проведение заседания в связи с убийством США генерала Сулеймани. 27 государств выступили в поддержку США.Теперь, собственно об Украине, которая была числе этих 27 государств.МИД Украины (в переводе с украинского):«В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции «Несокрушимая решительность» и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде.Украина выходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любым актам мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности».Всего лишь обеспокоенность.Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского:«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео.Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.Владимир Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.Президент Украины поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Владимир Зеленский также выразил особую благодарность Президенту США Дональду Трампу и Конгресса за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства.Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и Государственного секретаря США.Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников».Так что там по поводу «нэзалэжности»?Михаил Корниенко (Украина)