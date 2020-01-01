США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Фото: Reuters / © Brendan McDermidПостпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на документ, передает РИА Новости.По словам Крафт, Соединенные Штаты стремятся "не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима".Кроме того, постпред написала, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани "оправданно" статьей 51 Устава ООН, которая дает государству право на самооборону.Она также подчеркнула, что авиаудары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря 2019 года были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".В начале января Вашингтон провел операцию по убийству Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.