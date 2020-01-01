Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

"После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри этого института (монархии. — Прим. ред.). Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву", — объявили герцог и герцогиня Сассекские в Instagram.

Фото: ReutersБританский принц Гарри и его супруга, американка Меган Маркл, приняли решение отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, передает РИА Новости."Теперь мы намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой, продолжая уважать свой долг по отношению к королеве, Содружеству наций и патронируемым нами организациям. Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но одновременно даст нашей семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на следующем этапе, в том числе на создании нашей новой благотворительной организации", — отметили они.Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом, а также поблагодарили всех своих подписчиков и поклонников за поддержку.Официальные расходы королевской семьи покрываются из так называемого "гранта суверена", выделяемого правительством. Грант формируется из процента от прибыли, приносимой принадлежащими короне и находящимися в ведении правительства многомиллиардными владениями. Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.Принц Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци. Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.