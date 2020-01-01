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Президент Эстонии отказалась от подаренного дипмиссией крымского вина

Sergey Сегодня, 09:459Новости
Президент Эстонии отказалась от подаренного дипмиссией крымского вина
Фото: Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в качестве подарка крымское вино, которое ей прислало российское посольство на 50-летие.
Об этом председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter, передает RT.
«Посольство России направило главе Эстонии на её 50-летие шоколад, цветы и бутылку крымского. Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула», — сообщил он.

Сенатор предположил, что эстонский лидер могла посчитать подобное «тонким троллингом».
Вместе с этим российский политик добавил, что однажды посол, представляющий одну из стран Европейского союза, отказался от его предложения просто попробовать крымское вино.

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