Президент Эстонии отказалась от подаренного дипмиссией крымского вина

«Посольство России направило главе Эстонии на её 50-летие шоколад, цветы и бутылку крымского. Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула», — сообщил он.

Фото: ReutersПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в качестве подарка крымское вино, которое ей прислало российское посольство на 50-летие.Об этом председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter, передает RT.Сенатор предположил, что эстонский лидер могла посчитать подобное «тонким троллингом».Вместе с этим российский политик добавил, что однажды посол, представляющий одну из стран Европейского союза, отказался от его предложения просто попробовать крымское вино.