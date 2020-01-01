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Число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек

Sergey Сегодня, 09:458Новости
Число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на шестое января в Якутске заболели корью 68 человек, из них 16 пациентов лечатся в стационаре, который развернут в здании детского тубдиспансера.
Также отмечается, что воспитанники детских садов в Якутске и пригородном поселке Жатай, не имеющие прививок против кори, временно отстранены от посещения занятий. Такие же меры предприняты в отношении непривитых студентов.

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