На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране

«Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днём траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран)», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте украинского лидера.

Фото: РИА Новости / © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа, передает RT.Отмечается, что флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.Также уточняется, что на борту упавшего возле аэропорта Тегерана самолёта находились «11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 — Канады, 82 — Ирана, три — Германии, десять — Швеции, четыре — Афганистана, три — Великобритании».Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского самолёта в Тегеране. Также директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что причины крушения самолёта будет устанавливать Иран.