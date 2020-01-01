Зарплаты и пенсии в ЛНР за два года должны вырасти до уровня Ростовской области - Пасечник

Зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии в ЛНР должны вырасти до уровня Ростовской области к январю 2022 года. Об этом заявил глава Республики Леонид Пасечник."В рамках реализации Программы-2023 мною поручено довести уровень пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области. От Правительства ЛНР я потребую реализовать данное поручение к январю 2022 года", - сказал он.Пасечник отметил, что повышение пенсий и заработных плат планируется осуществить в три этапа."Для этого необходимо, чтобы уже с 1 января 2021 года пенсии повысились на 20%, с 1 июля 2021 года - еще на 20%, с 1 января 2022 года - на 20%, - пояснил глава Республики. - Что касается заработных плат работников бюджетной сферы, то с 1 января 2021 года они должны вырасти на 30%, с 1 июля 2021 года - на 28%, с 1 января 2022 года - на 25%"."Повышение заработных плат госслужащих будет также проходить в три этапа, на каждом из которых повышение составит 18%. Повышения необходимо осуществить, соответственно, в сроки до 1 января 2021 года, до 1 июля 2021 года и 1 января 2022 года", - добавил Пасечник.Ранее Пасечник анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов Республики до 26% к должностному окладу.Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.09 января — Луганск