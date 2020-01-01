Гордон рассказал о сценариях В«возвратаВ» Крыма и Донбасса в состав Украины

Распад Украины, который был спровоцирован «Майданом» и последовавшим за ним госпереворотом в этой стране, продолжает беспокоить украинские СМИ. Так, в эфире телеканала НАШ украинский журналист Дмитрий Гордон оценил вероятность восстановления границ своего государства в прежнем виде, и указал на условия, которые, по его мнению, для этого потребуются.Им было обращено внимание на то, что при обсуждении данного вопроса с российским руководством «никакие разведчики, дипломаты, никакие возможные моменты» не смогут повлиять на принципиальную позицию РФ по этому поводу. Журналист при этом отметил, что для нынешнего руководства РФ «есть две святых коровы».Так, по поводу возможности реализации какого-либо сценария «возврата» Крыма в состав Украины он категорично заявил: «Первое – крымский вопрос закрыт, Крым никогда они не вернут». Однако возвращение Донбасса остается весьма вероятным развитием событий, но оно должно происходить по российскому сценарию, который сильно беспокоит Киев, поскольку оставляет за представителями ЛДНР возможность влиять на политическую ситуацию в стране, что в итоге может окончательно разрушить изначальные планы украинского руководства послемайданного периода. «Второе – Донбасс они могут воткнуть – не отдать, а воткнуть Украине как гнойник, который будет разлагать Украину изнутри, чтобы она не стала членом ни Евросоюза, ни НАТО», — пояснил Гордон, а затем резюмировал: «От этого Путин и руководство России никогда не отступят, нет никаких моментов, рычагов, которые бы могли их заставить отступить от этого».Сергей Жуко