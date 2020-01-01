Татары крымские пошли против татар В«киевскихВ»

Столица Крымского ханства резко апгрейдила привокзальную площадь. Станция «Бахчисарай» встречает питерский поезд сразу тремя новенькими заведениями типа «Крымские чебуреки» и «Горячие чебуреки». Рядом сверкает белоснежным сайдингом «Мир шашлыков» и позвякивают бутылками местного вина витрины алкомаркетов.Все это собственность местных крымско-татарских предпринимателей. Люди серьезно вложились в сладкое ожидание железнодорожного движения через Крымский мост. Когда чебуречных стало слишком много, главное заведение у вокзального здания приобрело имя собственное. Теперь оно зовется кафе национальной кухни «Гирей». Кто не знает, Гиреи — знаменитый ханский род, без малого четыре столетия властвовавший над Крымом.Пока через Бахчисарай идет один состав «Санкт-Петербург — Севастополь». К лету обещают полтора десятка поездов. Плюс пригородные симферопольские электрички, из которых тоже будут вываливаться толпы веселых и голодных туристов-россиян. «Чебурек кушай, да! На такси садись, дорогой!..» — отсюда народ покатит к Ханскому дворцу и Большому Каньону, на пещерные города Чуфут-Кале, Эски-Кермен и легендарный Мангуп. Рюкзаки в багажник, пакет горячей тандырной самсы на дорожку — и вперед, за южным счастьем.По окрестным горам невероятное количество интересных и красивейших мест, таких нет нигде на материке. Там тоже встретят, накормят, расскажут-покажут и спать уложат. Уже к маю здесь готовятся ковать деньги, не отходя от кассы. На бахчисарайских предгорьях практически не осталось свободной земли. Четверть века украинской власти вокруг стояли сплошные колючки и засохшие, обросшие сорной лианой советские сады. Крымские фрукты и виноград Украине были не нужны от слова вообще, там своего хватало. Зато сейчас крымчанам открылся невероятный рынок от Нечерноземья до российских северов.Земельную пустошь огораживают, громадные трактора вырывают пни и вспахивают целину. Казалось, совсем недавно ничего не было, а вот до горизонта — молодые посадки черешни и яблок, бесконечный строй молодой лозы. Дело просчитано, хозяева уверены, что теперь-то товар купят весь без остатка.Еженедельную бахчисарайскую ярмарку перенесли с привокзальной площади внутрь ближайшего базара. Еще неделю назад ярмарка на площади не мешала. Теперь грядет большая курортная движуха, и транспортный поток должен иметь свободу. Торговцы не возражают, ведь за рулем курортных маршруток такие же земляки-татары. Типичный диалог двух пожилых мужчин в каракулевых папахах:— Свой персики теперь на Москву повезу, они такой не кушали еще…— Нет, мне Москва не нужна, я с Ленинградской областью договорился, там полный урожай нашего «кардинала» берут!Когда под занавес прошлого года прошла информация, что Украина готова возбуждать уголовные дела против пассажиров, которые поедут через Крымский мост — татарские общины отреагировали с небывалым единодушием. Никогда еще этот народ не слал столько проклятий и злых насмешек в адрес официального Киева. Мысль проста: «Чем больше поездов, тем больше заработаем», а тут какие-то придурки за Перекопом пытаются помешать.Напомним хронику событий.Первую угрозу пересажать крымских пассажиров выдал на-гора руководитель т.н. прокуратуры Автономной Республики Крым Игорь Поночовный. Есть на Украине такая странная организация. Сам Крым они потеряли, однако крымскую полицию, прокуратуру и управу СБУ имеют. Пан Поночовный сослался на самостийное законодательство, согласно которому пересекать границу полуострова можно только через украинские пункты пропуска — Чонгар, Чаплынку и Каланчак. Железнодорожный вояж через Керченский пролив они рассматривают, как преступление. То же самое касается авиаперелета на Симферополь. В общем, «сядут усе».Следом за самостийным прокурором подвыл председатель «Меджлиса крымско-татарского народа» * Рефат Чубаров: «Все, кто въезжает и выезжает по незаконно построенному мосту, сразу попадают в категорию преступников. Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров поездов, которые незаконно едут в Крым. Думаю, открытая публикация списков остановит россиян от намерений посетить оккупированный полуостров».Проще говоря, изгнанный из Крыма деятель хочет, чтобы привокзальная площадь столицы Крымского ханства стояла пустой. Чтобы люди из шашлычных и чебуречных разорились, а урожай прекрасных персиков тупо сгнил.Это очень нежные персики, стоит надкусить или даже губами снять пушистую розовую корочку — медовый сок течет по рукам и подбородку. В нынешнюю новогоднюю неделю соплеменники не просто материли лидеров меджлиса. Многие соглашались, что этих киевских идиотов, наконец-то, надо взять за яйца. Особенно, когда бандеровский ресурс «Миротворец» действительно начал публиковать персональные данные о пассажирах, а украинская сторона возбудила уголовное преследование по «незаконному перемещению лиц через госграницу».Татарские порталы Крыма отреагировали адекватно. Вот два самых цензурных коммента, публиковать остальные запрещает законодательство РФ:— Скоро укро-сервиры в США загрузятся на полную от количества таких «данных». Если добавить сюда тех, кто прилетает на самолёте и едет на автомобиле, итоги можно будет использовать для переписи населения России. Причём бесплатно. Спасибо братьям.— Они там по каждому поезду заводят отдельное уголовное дело или объединяют в одно? Ведь уже скоро по Крымскому мосту будут курсировать восемь пар поездов. По 11-ти маршрутам из материковой части страны до Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии! А электрички, которые неизбежно пустят, скажем, с Керчи на Тамань, а может и до Краснодара? Количество составов дальнего следования постепенно увеличат до 90 в сутки. Будут перевозить пассажиров из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска. Да «Миротворец» треснет!..Впрочем, даже на «незалежной» территории многим отчетливо ясен маразм нынешних претензий. «Почему собаки бегут за едущей машиной и облаивают ее? Это инстинкт. Псы демонстрируют свою нужность, значимость, то, что они существуют. Все же понимают, что представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, Крымская прокуратура и прочее — это фейковые структуры. А, между тем, эти паразиты состоят на государственном довольствии. Они за счет граждан Украины, за счет нас с вами, жрут. И они подобными заявлениями имитируют бурную деятельность», — констатирует ситуацию известный украинский политолог Сергей Белашко.Лидер крупнейшего крымско-татарского объединения «Миили Фирка» Васви Абдураимовсчитается оппозиционным политиком. Неоднократно выступал с резкими, предельно критичными заявлениями в адрес официальных властей Симферополя. Теперь Васви Абдураимов называет идиотизмом последнее «железнодорожное» обращение Рефата Чубарова в адрес СБУ.— Это полный бред, потому что такими популистскими пропагандистскими методами совершенно невозможно остановить поток желающих посетить благословенный Крым по тем или иным обстоятельствам, — убежден глава «Милли Фирка». — Кому на отдых надо, кому родственников надо навестить, у кого-то бизнес и работа. То, что такая коммуникация намного облегчит связь полуострова с материком, не вызывает никаких сомнений.По словам Абдураимова, меджлис попросту отрабатывает деньги западных работодателей, которые требуют публичной антироссийской активности. Почти смешно, но накануне сам Чубаров похвастался подарком, доставленным ему из Крыма. «Оккупационным» презентом стал сборник крымско-татарской поэзии ханского периода, изданный в Симферополе. Книга оформлена удивительными иллюстрациями Заремы Трасиновой, успешно продолжающей свое творчество на живописных пленэрах Бахчисарайского региона. При этом на различных международных площадках продолжаются вопли о якобы имеющих место «притеснениях» крымско-татарской культуры.Последним сетевым хитом Чубарова стала грязная ругань в адрес экс-депутата Госдумы Ирины Хакамады. Повод - Ирина Муцуовна собралась посетить январский бизнес-форум в Киеве. Узнав о намерениях известного российского политика и публициста, меджлисовец отфейсбучил буквально следующее: «Вся московская дрянь собирается в Украину…».Ответили негодяю его же соплеменники. «Взрослый мужчина, крымский татарин, мусульманин (вроде как), оскорбляет, истерит и угрожает женщине, забыв обо всех нормах приличия, политического и человеческого этикета», — пишет глава крымско-татарской национально-культурной автономии Эйваз Умеров. Многие татары подчеркивают — суть в том, что Чубаров «вообще остался не у дел». Например, требуя запретить въезд Хакамады, обращался к ближайшему окружению Владимира Зеленского: «Кто там ближе к президенту, передайте, что это маленький шаг для него, но огромный шаг к разрушению суверенитета Украины над Крымом».Не секрет, что в последнее время Зеленский практически прекратил общение с руководством меджлиса. Команда Зе чуть ли не в открытую называет их главными инициаторами бессмысленной блокады Крыма и террористами, организовавшими порыв ЛЭП на юге Херсонщины. Абсолютное большинство законодательных инициатив Джемилева-Чубарова отправляется в мусорную корзину президентского офиса. Это реально вызывает у татарских радикалов состояние, близкое к истерике, а также паталогическое желание любым путем напомнить о себе нынешнему руководству Украины.Похоже, киевский визит Ирины Хакамады, пусть, в конце концов, отменный, стал долгожданным поводом для политического хайпа. Хотя сама гостья не раз подчеркивала, мол, считает действия России в отношении Крыма аннексией. Предлагала выплатить контрибуцию и провести в республике «повторный легитимный референдум без единого вежливого солдата». Увы, вся эта либеральная муть не остановила ненавистных воплей националистов.Наталья Поклонская — абсолютный антипод Хакамады, хотя даже она не выдержала нынешней грязи. «Старый мой „друг“ Чубаров с привычным для него невежеством ставит под сомнение собственное происхождение и национальность. Он говорит, что является крымским татарином. Но я в этом сомневаюсь, поскольку я выросла в Крыму, и среди моих друзей очень много крымских татар. Для них самая низкая и недопустимая вещь — оскорбление женщины, памяти предков, другой веры или традиций иных народов», — отреагировала #НашаНяша. Крымские порталы тут же вспомнили, как летом 2014 года, еще в должности прокурора республики, Наталья Владимировна в буквальном смысле выкинула Рефата Чубарова с территории полуострова. Что называется, дала под зад прекрасной ножкой прямо на пограничном КПП «Чонгар».Илья Сергеев* Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил деятельность в России.