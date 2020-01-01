Правоохранители задержали пьяных дезертиров ВСУ, изнасиловавших женщину в Мироновском

Украинские правоохранители задержали шестерых пьяных дезертиров ВСУ, изнасиловавших женщину в поселке городского типа Мироновский. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки, 7 января шестеро военнослужащих 10-го батальона 72-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно оставили расположение подразделения и убыли для праздного проведения времени в населенный пункт Мироновский, где в ходе ссоры в местном кафе избили гражданского мужчину. Затем вломились в частное домовладение, где изнасиловали женщину, после чего попытались скрыться, но были задержаны нарядом полиции", - рассказал он.

Филипоненко добавил, что в настоящее время в батальоне работает комиссия штаба бригады.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 января — Луганск