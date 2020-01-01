ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР 33 боеприпаса – Народная милиция

Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики 33 боеприпаса. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что за прошедшие сутки киевские силовики два раза обстреляли территорию ЛНР.

"На Славяносербском направлении военнослужащими 93-й бригады по приказу преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского обстрелу из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения боевой машины пехоты и станковых противотанковых гранатометов подверглись населенные пункты Фрунзе и Голубовское, по которым противник выпустил 33 различных боеприпаса, пять из которых калибром 120 миллиметров", - отметил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 января — Луганск