Как премьер Болгарии В«Турецкий потокВ» открывал

После того как вчера Дональд Трамп выступил с яркой речью, в которой назвал обстрел американских баз поражением Ирана, стало понятно, что главной новостью дня все-таки является не война, а мир. То есть мирное строительство трансчерноморского газопровода. И всем от этого, по-моему, стало легче. Хотя нет, не всем.Не знаю как вы, а я во время церемонии открытия «Турецкого потока» постоянно искал глазами болгарского премьера Бойко Борисова. Мне хотелось увидеть его реакцию на дело рук своих — вчера миру в целом и болгарам частности было явлено, как вылизывание американского сапога превращается в материальные убытки и моральные страдания.София, свернув проект «Южный поток», не только отказалась от 400 млн долларов за транзит, которые был готов платить ежегодно «Газпром», но и подарила их своему региональному конкуренту (а если называть вещи своими именами, то прямо-таки врагу) — Турции. И я даже не знаю, что для болгар обиднее.Чаще всего Бойко Борисов делал вид, что он здесь чисто случайно.Иногда языком тела давал понять, что к соседям по креслам в первом ряду имеет мало отношения.Это истинная правда. Он приехал на чужой праздник, где чувствовал себя лишним. Даже когда Владимир Путин пригласил его жестами покрутить символический кран, открывающий не менее символическую заслонку газопровода, сделал он это немного снисходительно. Ироничная улыбка — дескать, негоже взрослому человеку участвовать в детских забавах — тоже должна была скрыть истинные чувства.Конечно, церемония должна была пройти Софии или в Варне, а не в Стамбуле.Может, еще и пройдет. Тут все от болгар зависит.Павел Шипилин