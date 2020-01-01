ВСУ безуспешно попытались победить массовые случаи В«самоволокВ» в Донбассе

Попытка командира одной из бригад ВСУ прекратить многочисленные самовольные отлучки подчинённых провалилась и стала иллюстрацией низкой дисциплины в рядах ООС, передает ПИКiNFORM.Низкое морально-психологическое состояние в подразделениях Операции объединенных сил на Донбассе вынуждает их командиров принимать жесткие меры, которые оказываются безрезультативными. Так, командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Зубанич В.И., пытаясь прекратить самовольное оставление расположения своими подчинёнными, отдал приказ провести массовое изъятие у военнослужащих любых документов, удостоверяющих личность. Изымались внутренние паспорта, водительские удостоверения и военные билеты.Об этом рассказал официальный представитель Управления Народной милиции ДНР, ссылаясь на полученные разведданные.Однако численность «самоволок» в 10-й огшбр вследствие таких мер не была снижена. На текущий момент отделения близлежащих комендатур и Военной службы правопорядка (ВСП) Украины оказались заполненными задержанными военнослужащими, у которых отсутствуют какие-либо документы. Если ранее военнослужащие без увольнительной лишь доставлялись на территорию своей воинской части, то сейчас отсутствие документов у задержанных требует проведения дополнительных проверок, что лишь увеличило длительность удержания таких «самовольщиков».В настоящее время такую проверку проходят более 120 лиц, задержанных в окрестностях Мариуполя без удостоверения личности и назвавшихся военнослужащими 10-й бригады ВСУ.В 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде тем временем очередная инспекция от штаба ООС разбирается с ранением военнослужащего Дададажнова А.К. В ходе распития спиртных напитков между ним и сослуживцем Юрченко С.М. возникла ссора, в результате чего последний применил огнестрельное оружие. После отказов медперсонала двух «гражданских» больниц принять раненного без уведомления правоохранителей, злоумышленник оставил сослуживца умирать перед зданием медучреждения в Селидово. Проверка этого инцидента также выявила факт самовольной отлучки ещё четырёх военнослужащих бригады.Состояние дел в 56-й ОМПБр стало предметом разговора между командиром бригады Ивановым И.В. и командующим ООС Кравченко В.А. Комбриг признал отсутствие дисциплины и согласился, что не способен справиться с ситуацией во вверенных ему подразделениях. После ротации 56-й бригады в конце текущего месяца, её командир напишет рапорт с прошением перевести его на должность с меньшим объёмом задач, сообщил представитель НМ ДНР, ссылаясь на осведомлённые источники.Напомним, что Следственное управление Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики возбудило уголовное дело в отношении гражданина Украины, командира 56-й ОМПбр Иванова Игоря Ивановича. Он является подозреваемым как лицо, лично отдавшее приказ обстрелять Куйбышевский район Донецка. В результате ведения артиллерийской стрельбы 11 июня 2018 года, пострадали гражданские лица.Андрей Михайло