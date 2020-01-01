Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Иране, в районе падения украинского самолета обнаружены обломки российской ракеты ЗРК «Тор»
Следственная комиссия рассматривает различные версии крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Среди них — поражение ракетой и террористический акт.
Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных — поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в частности ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновения с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — рассказал секретарь СНБО.
Он добавил, что в Иране сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в частности иранского отделения ICAO — международной организации гражданской авиации.
Данилов отметил, что в состав комиссии с украинской стороны привлекли специалистов, участвующих в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский Boeing рейса МН-17 17 июля 2014 года на Донбассе, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которой сбили малайзийский самолет.
Новости в Мире - Сегодня, 13:23 192
Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных — поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в частности ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновения с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — рассказал секретарь СНБО.
Он добавил, что в Иране сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в частности иранского отделения ICAO — международной организации гражданской авиации.
Данилов отметил, что в состав комиссии с украинской стороны привлекли специалистов, участвующих в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский Boeing рейса МН-17 17 июля 2014 года на Донбассе, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которой сбили малайзийский самолет.
Новости в Мире - Сегодня, 13:23 192
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