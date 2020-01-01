В Луганске напомнили, что всем льготникам необходимо получить проездные нового образца
Администрация Луганска приглашает горожан льготных категорий после 10 января обращаться в управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту жительства для получения проездных документов нового образца. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщила начальник городского управления труда и социальной защиты населения Галина Науменко.
Она напомнила, что Правительство ЛНР с 2020 года вводит проездной документ нового образца.
«Для замены и получения документа необходимо обратиться в районные представительства нашего управления, предоставив соответствующее заявление, паспорт, копию паспорта и фотографию 3х4 сантиметра», — отметила Науменко.
Начальник управления напомнила, что проездные документы старого образца будут действовать:
— для пенсионеров и лиц, имеющих право на пятидесятипроцентную льготу, до 28 февраля 2020 года;
— для лиц, которым предоставляется право бесплатного проезда (ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица), до 31 марта 2020 года.
«Стопроцентную скидку на проезд имеют инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, члены семей погибших, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории, дети из многодетных семей, жертвы политических репрессий на Украине, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки», — уточнила она.
«Скидка в размере 50% предоставляется пенсионерам, получающим пенсию, размер которой не превышает минимального размера в 4800 рублей, установленного с 1 января 2020 года, а также лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста и не имеющим права на пенсию инвалидам III группы», — добавила Науменко.
Жители Луганска могут получить проездные документы нового образца по следующим адресам:
Артемовский район — квартал Ленинского Комсомола, 11;
Жовтневый район — квартал Волкова, 30а;
Ленинский район — улица Котельникова, 17;
Каменнобродский район — улица Карла Либкнехта, 9а. Удобный город - Сегодня, 13:12 188
Она напомнила, что Правительство ЛНР с 2020 года вводит проездной документ нового образца.
«Для замены и получения документа необходимо обратиться в районные представительства нашего управления, предоставив соответствующее заявление, паспорт, копию паспорта и фотографию 3х4 сантиметра», — отметила Науменко.
Начальник управления напомнила, что проездные документы старого образца будут действовать:
— для пенсионеров и лиц, имеющих право на пятидесятипроцентную льготу, до 28 февраля 2020 года;
— для лиц, которым предоставляется право бесплатного проезда (ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица), до 31 марта 2020 года.
«Стопроцентную скидку на проезд имеют инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, члены семей погибших, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории, дети из многодетных семей, жертвы политических репрессий на Украине, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки», — уточнила она.
«Скидка в размере 50% предоставляется пенсионерам, получающим пенсию, размер которой не превышает минимального размера в 4800 рублей, установленного с 1 января 2020 года, а также лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста и не имеющим права на пенсию инвалидам III группы», — добавила Науменко.
Жители Луганска могут получить проездные документы нового образца по следующим адресам:
Артемовский район — квартал Ленинского Комсомола, 11;
Жовтневый район — квартал Волкова, 30а;
Ленинский район — улица Котельникова, 17;
Каменнобродский район — улица Карла Либкнехта, 9а. Удобный город - Сегодня, 13:12 188
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