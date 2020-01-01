В Луганске напомнили, что всем льготникам необходимо получить проездные нового образца

после 10 января обращаться в управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту жительства для получения проездных документов нового образца. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщила начальник городского управления труда и социальной защиты населения Галина Науменко.

Она напомнила, что Правительство ЛНР с 2020 года вводит проездной документ нового образца.

«Для замены и получения документа необходимо обратиться в районные представительства нашего управления, предоставив соответствующее заявление, паспорт, копию паспорта и фотографию 3х4 сантиметра», — отметила Науменко.

Начальник управления напомнила, что проездные документы старого образца будут действовать:

— для пенсионеров и лиц, имеющих право на пятидесятипроцентную льготу, до 28 февраля 2020 года;

— для лиц, которым предоставляется право бесплатного проезда (ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица), до 31 марта 2020 года.

«Стопроцентную скидку на проезд имеют инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, члены семей погибших, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории, дети из многодетных семей, жертвы политических репрессий на Украине, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки», — уточнила она.

«Скидка в размере 50% предоставляется пенсионерам, получающим пенсию, размер которой не превышает минимального размера в 4800 рублей, установленного с 1 января 2020 года, а также лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста и не имеющим права на пенсию инвалидам III группы», — добавила Науменко.

Жители Луганска могут получить проездные документы нового образца по следующим адресам:

Артемовский район — квартал Ленинского Комсомола, 11;

Жовтневый район — квартал Волкова, 30а;

Ленинский район — улица Котельникова, 17;

Каменнобродский район — улица Карла Либкнехта, 9а. Удобный город - Сегодня, 13:12 188 Администрация Луганска приглашает горожан льготных категорийобращаться в управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту жительства для получения проездных документов нового образца. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщила начальник городского управления труда и социальной защиты населения Галина Науменко.Она напомнила, что Правительство ЛНР с 2020 года вводит проездной документ нового образца.«Для замены и получения документа необходимо обратиться в районные представительства нашего управления, предоставив соответствующее заявление, паспорт, копию паспорта и фотографию 3х4 сантиметра», — отметила Науменко.Начальник управления напомнила, что— для пенсионеров и лиц, имеющих право на пятидесятипроцентную льготу, до 28 февраля 2020 года;— для лиц, которым предоставляется право бесплатного проезда (ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица), до 31 марта 2020 года.«Стопроцентную скидку на проезд имеют инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, члены семей погибших, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории, дети из многодетных семей, жертвы политических репрессий на Украине, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки», — уточнила она.«Скидка в размере 50% предоставляется пенсионерам, получающим пенсию, размер которой не превышает минимального размера в 4800 рублей, установленного с 1 января 2020 года, а также лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста и не имеющим права на пенсию инвалидам III группы», — добавила Науменко.Жители Луганска могут получить проездные документы нового образца по следующим адресам:. Удобный город - Сегодня, 13:12 188

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