Весь Жовтневый район Луганска остался сегодня без тепла



Об этом сообщили в пресс-службе «Луганскгаза».

На предприятии отметили, что подача теплоносителя временно прекратится с котельной «Восточная».

«В Жовтневом районе столицы будет отключение подачи тепла по улицам: 30 лет Победы, 60 лет Образования СССР, Смоленская, Тухачевского, Учебная, Клубная, Метростроевская, Норинского, Сазонова, Тульская, а также кварталов: Волкова, Восточный, Гагарина, Комарова, Левченко, 50 лет Октября, Ватутина, Восточный, Гагарина, Дзержинского, Дружбы», — говорится в сообщении.

«Подача теплоносителя в сумме будет приостановлена на 290 жилых домов, одно лечебное учреждение, 16 образовательных учреждений», — уточнили в пресс-службе.

В администрации управления заверили, что в течение дня работы будут завершены и подача тепла на все вышеперечисленные объекты возобновится, а также призвали отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Происшествия - Сегодня, 12:04 324 Управление «Лугансктепло» государственного предприятия (ГП) «Луганскгаз» в связи с проведением ремонтно-технических работ 9 января прекратит теплоснабжение потребителей в Жовтневом районе Луганска.Об этом сообщили в пресс-службе «Луганскгаза».На предприятии отметили, что подача теплоносителя временно прекратится с котельной «Восточная».«В Жовтневом районе столицы будет отключение подачи тепла по улицам: 30 лет Победы, 60 лет Образования СССР, Смоленская, Тухачевского, Учебная, Клубная, Метростроевская, Норинского, Сазонова, Тульская, а также кварталов: Волкова, Восточный, Гагарина, Комарова, Левченко, 50 лет Октября, Ватутина, Восточный, Гагарина, Дзержинского, Дружбы», — говорится в сообщении.«Подача теплоносителя в сумме будет приостановлена на 290 жилых домов, одно лечебное учреждение, 16 образовательных учреждений», — уточнили в пресс-службе.В администрации управления заверили, что в течение дня работы будут завершены и подача тепла на все вышеперечисленные объекты возобновится, а также призвали отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Происшествия - Сегодня, 12:04 324

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