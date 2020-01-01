Власти ЛНР повышают зарплаты и пенсии вопреки блокаде со стороны Украины – соцработник

Власти ЛНР планируют повышение зарплат и пенсий в Республике до уровня Ростовской области вопреки экономической и транспортной блокадам со стороны Украины. Об этом ЛИЦ заявила директор Краснодонского комплексного центра социального обслуживания населения (предоставления социальных услуг) Светлана Шавлай.

"Пока Украина повышает тарифы своим гражданам, пытаясь ставить нам подножки, в условиях экономической и транспортной блокады наша Республика упорно крепнет, наращивая темпы развития экономики, а наше руководство находит возможности для того, чтобы повышать нам пенсии и зарплаты. При этом давая понять Украине, что вполне может обходиться и без нее", – отметила она.

Шавлай напомнила, что глава ЛНР Леонид Пасечник в рамках реализации Программы-2023 анонсировал трехэтапное повышение пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы и госслужащим.

"Такими показателями не может похвастать даже Украина – ее пенсионерам повысили пенсии на копейки. Несмотря на то, что шестой год Украина испытывает нас на прочность, невзирая на войну и блокаду, власти нашей Республики достойно ведут ее по пути развития: уровень экономики растет, наши граждане возвращаются домой, молодежь остается учиться и работать в регионе", – заявила директор центра.

"И это лишний раз доказывает то, что страна в надежных руках. Конечно, предстоит еще много работы на этом пути, но уже понятно и ясно одно: в отличие от украинских правителей наше руководство во главе с лидером Леонидом Пасечником сделает все для того, чтобы обеспечить пенсионерам достойную старость, а нашему народу – достойное будущее", – подчеркнула она.

Ранее Пасечник анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов Республики до 26% к должностному окладу.

Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

09 января — Луганск