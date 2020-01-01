Планируемый рост зарплат и пенсий свидетельствует о быстрых темпах развития ЛНР – врач

Планируемое повышение зарплат и пенсий в ЛНР до уровня Ростовской области свидетельствует о быстрых темпах развития Республики. Об этом ЛИЦ заявила главный врач Краснолучского перинатального центра Наталья Шутенко.

"Несмотря на жесткую блокаду со стороны Украины, экономика Луганской Народной Республики развивается быстрыми темпами. И об этом, прежде всего, говорит факт повышения заработных плат и пенсий, анонсированный лидером государства Леонидом Пасечником в рамках реализации Программы-2023", – отметила она.

Шутенко напомнила, что повышение будет происходить в три этапа: с 1 января 2021 года, с 1 июля 2021 года и с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы – в среднем на 26%, а госслужащих – на 18%.

"Именно этот показатель является признаком экономического роста, повышения уровня жизни и достижением Республики. Стоит подчеркнуть, что за шесть лет представители власти ЛНР смогли увеличить сумму пенсий более чем в два раза. Однозначно, эти, пусть и не глобальные, но очень важные положительные результаты свидетельствуют о том, что Республика движется в правильном направлении, и программа социально-экономического развития работает", – заявила главврач.

"Невзирая на все уловки и подножки киевской власти, наш лидер достойно ведет страну верным курсом. И я уверена, что под его руководством в скором будущем ЛНР достигнет самого высоко уровня развития. Также можно констатировать: Донбасс жил, жив и будет продолжать жить без деградирующей Украины", – добавила она.

Ранее Пасечник анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов Республики до 26% к должностному окладу.

Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

09 января — Луганск