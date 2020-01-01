Правительство ЛНР утвердило программу развития внешнеэкономической деятельности Республики

Правительство ЛНР утвердило государственную целевую программу "Развитие внешнеэкономической деятельности в Луганской Народной Республике в 2020-2021 годах". Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ЛНР, которое выступило разработчиком документа.

В ведомстве отметили, что целью программы является содействие "реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, государственного регулирования внутренних экономических отношений, совершенствования условий осуществления внешнеэкономической деятельности, создания благоприятных условий для бизнеса, стимулирующих производство экспортно ориентированной продукции".

Документ включает ряд мероприятий, реализация которых запланирована на 2020-2021 годы.

"Выполнение поставленных в программе задач позволит повысить эффективность внешнеэкономической деятельности в целом, обеспечить устойчивую положительную динамику выхода на положительное сальдо внешней торговли, оптимизировать процедуру администрирования товаров, пересекающих государственную границу, обеспечить участников внешнеэкономической деятельности качественными информационно-консультационными услугами", - добавили в Минэкономразвития.

Ранее министр экономического развития Республики Светлана Подлипаева заявляла, что Министерство в 2020 году продолжит работу по совершенствованию законодательства в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

09 января — Луганск