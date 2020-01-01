В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

"Арестованный по этому делу работал в охране президента. Это беспредел", — заявил он РИА Новости.

Фото: © Sputnik / Томас ТхайцукМитингующие ворвались в администрацию президента Абхазии, им противостоят силовики, передает РИА Новости.К выбитым окнам и дверям правоохранители двигают шкафы, тумбочки.Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием администрации собралось около 500 человек. В результате столкновений есть пострадавшие, некоторых из них увезли на скорых. Однако в Минздраве республики эту информацию не подтвердили.По словам одного из участников протестов, митинг связан с недавней перестрелкой у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, в которой погибли трое человек.Митингующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимба. Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, требовавший отставки министра внутренних дел страны Гарри Аршба. Он также находится внутри здания.Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Оппозиционные партии "Амцахара" и "Единая Абхазия" призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.